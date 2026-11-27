Az eddigi összes meccsét megnyerő Ferencváros csütörtökön hazai pályán csak 0-0-s döntetlent játszott a Celjével az Európa-ligában. A meccs leszórakoztatóbb momentuma így ez az Instagramon közzétett fotó lett:

A képen a Fradi-stadion legmenőbb arca pózol Kubatov Gáborral, a klub elnökével. A 444 szerkesztőségi levlistáján jó ideje fut „Az év politikai képe” című thread, ami valósággal felizzott a fotó beküldése után. Vita csak abban volt, hogy ez az év, az évtized vagy az évszázad fotója. Így derült ki, hogy milyen sokan nem ismerik a kép főszereplőjét.

Pedig a Rövidgatya néven elhíresült Volecz „Rövid Gatya Imi” Imre a Ferencváros legfelismerhetőbb törzsszurkolója. És mint az Insta-posztból is kiderül, Kubatov Gábor egyik legszenvedélyesebb rajongója. Hiszen azt írja, hogy:

„Folytassa Kubatov Gábor elnök úr!!!!! Hajrá Kubatov Gábor, és isten, meg béke és hit!! 🙏💚🤍🙏😉 Rövid Gatya Imi”

Volecz Imrének az a szuperképessége, hogy nem érzi a hideget. Télen is rövidgatyában – innen a neve - és pólóban jár. A szuperképességére, hasonlóan Mozarthoz és a kis Gausshoz, gyerekkorában jött rá. Szülei ezután még hosszú évekig melegebb ruha viselésre kényszerítették időnként, ám mióta a maga ura, kizárólag gatyában tolja – és néha félmeztelenül.

2026-ról előre lehetett tudni, hogy így vagy úgy, de sorsfordító év lesz. Rövidgatya így indította:

Van, aki annyival próbálja elintézni Voleczet, hogy nem fázik, mi ebben a pláne? Csakhogy a dolog ennél csavarosabb. Rövidgatya ugyanis abban az értelemben mindenképp fázik, hogy a teste reagál a hidegre, csakhogy ez őt nem érdekli. Ez abból az emlékezetes tévériportból derült ki fehéren-feketén – és mályvaszínűen –, amikor hősünk mínusz tíz fokban sétálgatott Budapest utcáin, és a mellette állig felöltözve didergő kolléga elborzadva mutatta meg: Imre keze lilára és duzzadtra fagyott.

Rövidgatya – szurkertársai szavaival: „a Fradista Rozmár” – 2020-ban, a kovidjárvány alatt tüdőgyulladással kórházba is került, de hálistennek meggyógyult.

Az élet tele van meglepetésekkel. Tudod például, hogy Rövidgatya hová jár? Hát az ELTE-re. Biztonsági őrként dolgozik ugyanis a Trefort kerti ELTE-kampuszon található Könyvtár Klub nevű helyen. Benics riporter innen ismeri. „Elképesztő diskurzusokat szoktunk folytatni, mert a haveri társaság ilyen exhökös arcokból is áll, és ismeri őket” – fedte fel kollégám, aki szerint Gatya „kedves srác". Na nem mindenkivel: „Egyszer meg focizni is eljött velünk, és megjelent egy »kill all pedophiles« feliratos pólóban.”

Volecz egyszer nyilatkozott is a 444-nek, a Fidesz totális választási vereségének estéjén próbálta értelmezni a történteket 1:19-től:

Emberünk szubkulturális sztár, ennek megfelelően van Rövid Gatya Hivatalos Rajongói Oldal is a Facebookon. Ez a meta, nem a Facebook: hősünk annyira intenzíven rajong, hogy mások ezt a rajongást rajongják. Oké, egyelőre csak 196-an, de teérted például hányan rajonganak szervezett keretek között? Na ugye.

Rövidgatya annyira meta, hogy én is rajongom, pedig annak a csapatnak a rajongója vagyok, amelyiknek a rajongói szívből utálják rajongása tárgyát, a Ferencvárost.