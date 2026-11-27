Gajdos László élő környezetért felelős miniszter levélben kérte Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy vizsgálják felül a palagáz kutatásával és kitermelésével kapcsolatos hazai gyakorlatot. Múlt hét szerdán a homokhátsági Pirtón a helyiek elállták az útját a CanCambria nevű kanadai bányacég palagázkitermelést előkészítő, szeizmológiai méréseket végző járműveinek.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Fotó: Gajdos László/Facebook

A kanadai CanCambria Energy Corporation tavaly augusztusban alapította meg a projektcégét a kiskunhalasi földgáz-lelőhelyek feltárására és kitermelésére. Azzal számoltak, hogy több év alatt 17 milliárd köbméter gázt lehetne kitermelni a környékről, ami Magyarország nagyjából kétéves teljes gázfogyasztását fedné le.(Magyarország 2025-ben 8,9 milliárd köbméter földgázt használt fel.) A cég 100 kúttal tervezett. Az Orbán-kormány Energiaügyi Minisztériuma júniusban írta alá a koncessziós szerződést a CanCambriával. A projektcég ügyvezetője Piet Van Assche, aki korábban dolgozott a Shellnél és a Molnál is.

A repesztéses eljárás miatt ugyanakkor többen aggódtak, idén májusban a Magyar Természetvédők Szövetsége már országos palagáz-kitermelési moratórium elrendelését kérte Gajdostól. A szervezet szerint a palagáz-kitermelés gazdasági, energetikai szempontból is kockázatos. „Az energia-megtérülési aránya a hagyományos földgázénál is rosszabb; a hazai kitermelés eddig sem járult hozzá érdemben az ellátásbiztonsághoz, miközben a beruházások drágák és folyamatos újabb infrastruktúra-bővítést, gázkút-úrást igényelnek. Európa tucatnyi országában emiatt ill. környezeti és egészségügyi kockázatok miatt már korlátozták, betiltották vagy moratóriumot vezettek be a rétegrepesztéses palagáz-kitermelésre, míg Magyarországon a kitermelés bővítése és új koncessziók előkészítése zajlik” - írták a miniszternek. Attól tartanak, hogy a palagáz-kitermelés egy vízhiánnyal küzdő országban súlyos környezeti, társadalmi és gazdasági kockázatokat vet fel, mivel terheli a vízkészleteket, nehezíti a helyi mezőgazdálkodást, és érzékeny természeti területeket is érint.

Ugyanakkor a Magyar Geofizikusok Egyesülete nem tartja indokoltnak a moratórium bevezetését, és 14 oldalas szakmai háttéranyagában arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai technológia nem azonos az amerikai palagáz-kitermeléssel, mert a hazai műveletek jellemzően 3500–5500 méter mély tömött tárolókban, függőleges vagy ferdített kutakban, kisebb folyadéktérfogattal történnek. Kiemelték, hogy az ivóvízbázisok és a repesztés helye között jellemzően 2–4 kilométer vastag, vízzáró egységeket is tartalmazó kőzetsor található. Ezért a kút integritásának ellenőrzését kulcsfontosságúnak tartják. A nyékpusztai adatok alapján megállapították, hogy a bemutatott hazai műveletek vízigénye viszonylag kicsi, szerintük kutanként egy 50 méteres versenymedence vízmennyiségének felel meg. Tapasztalataik alapján az érezhető földrengés kockázata alacsony, de a geofizikusok szerint is mérni kell.

Gajdos László most azt javasolt, hogy amíg nem kapnak megfelelő környezetvédelmi garanciákat, addig vezessenek be országos moratóriumot a palagáz kutatására és kitermelésére. „A kitermelés annak technológiai sajátosságai miatt több területen is komoly kockázatokat hordoz. Jelentős vízigénye mellett elszennyezheti a felszín alatti vizeket, légszennyezést, sőt akár kisebb földrengéseket is okozhat. Úgy gondolom, hogy ezeket a veszélyeket figyelembe kell venni, és azonnal cselekedni kell” - írta az élő környezetért felelős miniszter.