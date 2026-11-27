Péntek éjjel közzétette hitelminősítői jelentését a magyar államadósságról az S&P, amely – akárcsak múlt pénteken a Moody's – változatlanul hagyta az adósbesorolást, de javított a kilátásokon. Ez azt jelenti, hogy az adósbesorolás maradt a befektetésre már nem ajánlott (bóvli) kategória fölött eggyel, BBB– szinten, de az eddigi negatív helyett stabil kilátással.

Az S&P tavaly tavasszal, tehát Nagy Márton gazdasági csúcsminisztersége idején módosította negatívra az addigi stabil kilátást – majd tavaly ősszel változatlanul hagyta azt, de úgy, hogy külön országjelentést nem is adott ki –, most másfél év után visszacsinálta az akkori lépést. Mivel a negatív kilátás következő intézkedésként a leminősítést valószínűsítette, a mostani stabilra módosításnak köszönhetően egy helyett két lépésnyi távolságra került az ország a bóvli kategóriától.

A kilátásjavítás a hazai és az idegen devizában fennálló államadósságot is érintette.

A döntést elsősorban a megváltozott politikai környezettel és ennek hatásával indokolták. Mint írták, a Tisza kétharmados parlamenti többsége elfogadta a jogállamisági reformokat, így feloldották a korábban befagyasztott uniós forrásokat. A helyreállított intézményi keretek, a kiszámíthatóbb gazdaságpolitika és az elindított költségvetési konszolidáció együtt jelentősen csökkentik az ország középtávú pénzügyi és külső kockázatait, áll a jelentésben.

Az S&P arra számít, hogy mindennek meglesz a hatása a reálgazdaságban, a költségvetési politikában és így a deficit és az adósság alakulásában egyaránt. Azt várják, hogy a GDP idén 1,7 százalékkal, majd jövőre már 2,5 százalékkal nőhet, és ilyen tempóban bővül majd a gazdaság 2028-ban, 2029-ben is. Arra számítanak, hogy öt év visszaesés után beruházási fordulat jön Magyarországon, a beruházások reálértéke 4 százalékkal nőhet.

Az idén 7,5 százalékon tetőző államháztartási hiány jövőre 5 százalékra csökkenthet, majd a következő két évben tovább fél-fél százalékkal javulhat az éves egyenleg, magyarul 2028-ra 4,5 százalékos, 2029-re 4 százalékos deficitet várnak. A nettó államadósság szerintük 2028-ban tetőzik a GDP 74,5 százalékán. Az infláció idén 2 százalékos lesz, jövőre viszont 3,2-3,3 százalékra gyorsulhat

Az S&P azt várja, hogy a kormány 2028-tól veheti fontolóra az ágazati különadók kivezetését. Arra is felhívták a figyelmet, hogy Magyarország nem két év múlva, hanem csak 2030-ban kerülhet ki a túlzottdeficit-eljárás alól, mivel túl magasról kell kezdeni a hiány lefaragását. További aggasztó, strukturális sérülékenységet jelentő jelként értékelték – új elem ebben nincs – a magyar gazdaság magas energiaigényét és orosz importtól való függőségét.

„Nagyszerű hír” – írta a pénzügyminiszter a hitelminősítő döntéséről a Facebookon. Kármán András felidézte a Moody's múlt heti hasonló intézkedését, és azt írta: ezek a lépések azt jelentik, hogy „a nemzetközi piacok is látják és elismerik azt a munkát, amit a kormány megalakulása óta a hazai gazdaság és pénzügyeink rendbetételének érdekében végzünk”. Kármán azt is kiemelte, hogy a hitelminősítők pozitív értékelése „erősíti Magyarország gazdasági biztonságát, és hozzájárul az alacsonyabb állampapír-hozamokhoz, a hazai hitelkamatok csökkentéséhez és a stabilabb forintárfolyamhoz”.

A három nagy, ismert hitelminősítő évente kétszer, tavasszal és november-december fordulóján ad értékelést a magyar államadósságról. A mostani kört jövő pénteken a Fitch zárja, náluk a BBB szinten van a magyar adósbesorolás; ez nem egy, hanem két fokkal van a bóvli fölött. A kilátás náluk is negatív, a mostani és múlt heti döntések után az valószínűsíthető, hogy ők is stabil változtatnak majd.