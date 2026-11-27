A tervek szerint 2027 januárjától Hák-Kovács Tamás veszi át az Indotek cégcsoport vezérigazgatói feladatait. Jellinek Dániel, az Indotek Group alapító-tulajdonosa és jelenlegi vezérigazgatója az átadással egyidejűleg visszavonul a cégcsoport operatív vezetéséből – jelentette be az Indotek Group pénteken.

A közlemény szerint Hák-Kovács Tamás mintegy 30 éves nemzetközi bankvezetői tapasztalattal érkezik az Indotek Grouphoz, a bolgár OTP-leányvállalat, a DSK Bank elnök-vezérigazgatói posztjáról. A vezetői átadás-átvétel előkészítése már egyébként megkezdődött. Jellinek Dániel a cégcsoport és partnerei érdekeit szem előtt tartva döntött a vezetés átadásáról.

„Nem szeretném, hogy a személyemet érintő eljárás és az azt övező nyilvánosság a cégcsoport működését terhelje. Harminc év munkája áll az Indotek mögött, ezért hoztam meg azt a fájdalmas, de racionális döntést, hogy átadom a vezérigazgatói feladatokat. Hák-Kovács Tamás személyében olyan vezető érkezik, akire hosszú távon rábízhatom a cégcsoport vezetését”,

fogalmazott Jellinek Dániel a közleményben. A cégcsoport a vezetőváltást követően is a Jellinek-család tulajdonában marad.

Jellinek Dániel Fotó: Németh Dániel/444

Az Indotek Group budapesti központú nemzetközi ingatlanbefektetési és vagyonkezelő csoport, amely 12 európai országban van jelen, és mintegy 10 000 embernek ad munkát. Hák-Kovács Tamás feladata az Indotek Group eredményes hazai és nemzetközi terjeszkedésének erősítése és további fejlődésének biztosítása lesz.

„Nemzetközi banki pályám során számos országban, eltérő piacokon és szabályozási környezetekben szereztem vezetői tapasztalatot. A munkám középpontjában a stabil működés, a betétesek érdekeinek védelme és a kockázatok fegyelmezett kezelése állt. Ezt a nemzetközi tapasztalatot most a cégcsoport befektetői, finanszírozói és partnerei szolgálatába állítom”,

mondta Hák-Kovács Tamás. Jellinek Dánielt az úgynevezett Volánbusz-ügyben gyanúsították meg. Az üzletembert szeptember 17-én őrizetbe vették, majd egy hónap múlva, nyomkövető viselése mellett, háziőrizetbe került. (MTI)