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– Fejleszteni kellene valahogyan a magyarországi turizmust... de mégis, mit kellene kitalálni?

– Adjunk pár milliárd forintot a haveroknak, hadd húzzanak fel menő luxiszállodákat. Tiborcz, Mészáros biztosan benne van, meg majd Ráhel is tudja, kire lehet még rábízni egy ilyen feladatot.

– Jó ötlet, de figyelj, a határon túliakról sem kellene megfeledkezni, ott is vannak fontos emberek és helyszínek.

– Bizony! Őket sem kellene támogatás és új szálloda nélkül hagyni.

Ez csak egy képzelt beszélgetés arról, hogy miként juthattak arra a döntéshozók, hogy a magyarországi turizmusfejlesztést szolgáló programból határon túli szállodák építésére is jusson pénz. Nem is kevés, összesen 16,6 milliárd forint – derült ki a 444 birtokába került átfogó kimutatásból.

Az adatbázis rávilágít arra is, hogy határon túli szállodafejlesztésekre és különböző „attrakciókra” milliárdokat osztottak ki a program keretein belül. Noha a határon túli támogatások megítélése nem lenne alapból ördögtől való elképzelés, az erősen megkérdőjelezhető, hogy egy ottani szállodafejlesztés mennyiben tudja segíteni és fejleszteni a magyarországi turizmust. Hiszen ha a magyarok a határainkon túlra mennek nyaralni, abból nehezen lesz itthon növekvő kiskereskedelmi, turisztikai forgalom, és összességében sem a magyar GDP-növekedést fogja ez támogatni.

Aránytalanság odaát is

A határon túli támogatások esetében is megfigyelhető az aránytalanság, ami a teljes programot jellemezte (erről ebben a cikkben írtam részletesen), annyi különbséggel, hogy ebben az esetben nem olyan súlyos mértékben.

A programban megítélt 476,9 milliárd forintból kereken 17 milliárd forintot ítéltek meg a határon túli szervezeteknek – ez 4,1 százalék –, amiből 16,6 milliárd forintot utaltak ki ténylegesen. Összesen 170 kedvezményezett volt, közülük a top 10 valamivel több mint 9 milliárd forint támogatásban részesült. Vagyis a határon túli kedvezményezettek 5,8 százaléka osztozott az összesen megítélt támogatás 54,5 százalékán. Ha azokat nézzük, akik 100 millió forintot meghaladó támogatásban részesültek, a kedvezményezettek 22 százalékának (38 kedvezményezett) ítélték meg az összes támogatás 84,9 százalékát (14,1 milliárd forintot).

A legtöbb pénzből fejlesztett települések

A szomszédos országokat és támogatásokat tekintve a Kisfaludy-programból elsősorban romániai – erdélyi, székelyföldi – települések kaptak támogatást. A 93 településből 82 tartozik ide, ezenkívül volt még 5 szlovákiai, 4 ukrajnai és egy szerbiai település.

A konkrét támogatottak előtt az alábbi ábrán megmutatom a legtöbb támogatást elnyert településeket: