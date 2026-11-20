Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Súlyos aránytalanságok miatt tett még október közepén feljelentést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Kisfaludy-támogatásokkal kapcsolatban, majd pár héttel később el is rendelték a nyomozást az üggyel kapcsolatban. A Kisfaludy Program eredeti célja az volt, hogy 2030-ig 300 milliárd forintból megújítsák a magyarországi szálláshelyeket, a kisebb panzióktól kezdve a nagy szállodákig, ehhez képest a programmal kapcsolatban elsősorban arról lehetett olvasni, hogy melyik kormányhoz vagy NER-hez közeli szereplő kapott jelentős összegeket.

A támogatások elképesztően aránytalanul oszlottak meg, erre utalt a feljelentés bejelentésekor is Kapitány István, de a 444 birtokába került átfogó kimutatásból is világossá vált: a kedvezményezetteknek mindössze 0,5 százaléka kapta a megítélt támogatások 60,3 százalékát. Pedig nem voltak kevesen a támogatottak, 22 621 projektre adott pénzt a Kisfaludy Turisztikai Zrt. Másként megfogalmazva, a megítélt, összesen 476,9 milliárd forintból 287,8 milliárdon 108-an osztoztak. Ez átlagosan 2,6 milliárdos támogatást jelentett ezeknek a kedvezményezetteknek.

Ennél is nagyobb aránytalanság rajzolódik ki, ha azt nézzük, hányan kaptak 100 millió forintnál nagyobb támogatást: így már a támogatottak 1,5 százaléka osztozott a megítélt pénzek 77,3 százalékán. Vagyis a több mint 22 ezer projektből mindössze 330-an elnyerték az összesen kiosztott pénz több mint háromnegyedét.

Azonban nemcsak ebből a szempontból aránytalan a támogatások megoszlása, hanem abból is, hogy a pénzek 58 százaléka budapesti, valamint dunántúli fejlesztéseket szolgált. A gazdaságilag és életminőség szempontjából is fejlesztést igénylő keleti országrészbe (Észak-Magyarországot leszámítva) mindössze 77 milliárd forint jutott, az összes megítélt támogatásnak 14 százaléka. Sőt, annak ellenére, hogy dedikáltan a magyarországi turizmus fejlesztése volt a program célja, 17 milliárd forint (a megítélt össztámogatás 4,1 százaléka) határontúli turisztikai beruházásokat szolgált.

A támogatások 48 százalékát egyedi elbírálás alapján osztották ki, mindössze 42 százalék volt az, amit nyílt pályázaton nyerten el a pályázók, a maradék 10,3 százalék pedig határon túlra ment, vagy egyenesen kormányhatározattal adták oda a vágyott pénzmennyiséget.

Ebből is jól látszik: a támogatások megítélésénél meghatározó – sőt, egyenesen többségi – szerepük volt az egyedi döntéseknek. Ilyeneket láthattunk az NKA-pénzeknél – annál az ominózus 17 milliárdos titkos zsebnél –, de a Bethlen Gábor Alap is jelentős pénzt osztott ki egyedi döntések révén. Utóbbiaknak köszönhetően kapott súlyos milliárdokat a határon túli foci, vagy a Fideszhez és a NER-hez közel álló határon túli szervezetek.

Kik nyerték a legtöbbet a Kisfaludy-pénzeken?

A 444 birtokába jutott átfogó adatbázis nemcsak a program összesített adataira világít rá, de azt is megmutatja, konkrétan kikhez vándorolt a legtöbb pénz. Az aránytalanságok súlyosságát ez az aspektus is csak tovább erősíti, hiszen a top 10 kedvezményezett az összesen megítélt támogatás több mind negyedét (27,8 százalékát) markolta fel.