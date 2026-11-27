Rákay Philip Fotó: Németh Dániel/444

Rákay Philip 2021-ben levélben kért diplomata-útlevelet a Külügyminisztériumtól, arra hivatkozva, hogy üzleti tevékenysége „nemzetgazdasági érdeknek tekinthető”, mire Szijjártó Péter másnaptól érvényes okmányt adott neki – írja a Telex. A levelet egy olvasójuk kérti ki a minisztériumtól, és eljuttatta a lapnak.

Rákay konkrétan azt írta, hogy

„üzletemberként, magyar és külföldi cégek partnereként, valamint cégtulajdonosként is sokat utazom a világban és Európában, jó néhány olyan országban is, amely országok nem részei a Schengeni határegyezménynek. Ráadásul a Covid miatti szigorítások igencsak megnehezítik az országok közötti átjárást, márpedig az üzleti életben létfontosságú, hogy az ember időben odaérjen a tárgyalásaira”.

„A fentiekre hivatkozva, tisztelettel arra kérem Miniszter urat, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy diplomata útlevelet kaphassak!” – írta Rákay. A levél azzal zárul, hogy „további erőt kíván” Szijjártó Péternek munkájához.

Rákay diplomata-útleveléről saját jogkörében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter döntött, és már másnaptól, vagyis 2021. október elsejétől érvényes volt.

Rákay 2022 végén a korábbi indoklását egy az egyben bemásolva kérte az útlevél érvényességének meghosszabbítását. Levelében még a Covid miatti szigorításokra is hivatkozott, pedig az utazási korlátozásokat addigra már szinte mindenhol feloldották – írja a Telex.

Rákay ebben az időszakban kezdett befutni kormányközeli filmesként, az Aranybulláról szóló forgatókönyvre, és a Most vagy soha! előkészítésére százmilliókat kapott.

Orbán Anita idén júniusban határozatban nyilvánította érvénytelenné Rákay útlevelét, és 15 napot adott neki, hogy a külügy portáján leadja azt. Rákayt kereste a Telex a cikk megjelenése előtt, de nem kaptak választ.