Az ország északnyugati részén több helyen is húsz centiméteres hótakaró alakult ki csütörtökön. Sopront teljesen belepte a hó, de Mosonmagyaróvár térségében és Kőszegen is jelentős mennyiségű esett – írja az Időkép.

Sopron környékén csütörtökön negyed kettőkor még 13-14 centiméteres hóréteget mértek, később ez már a húsz centimétert is elérte. Eközben az ország déli részén egyelőre nyoma sincs a fehér tájnak.

A havazás több helyen fennakadásokat okozott a közlekedésben is, Nógrád megyében Szendehely és Borsosberény között több kamion elakadt a 2-es főúton. A Magyar Közút csütörtök esti tájékoztatása szerint az 58-as kilométernél már feloldották a korlátozást, a 49-es és az 52-es kilométernél azonban továbbra is csak félpályán haladhatott a forgalom. A Magyar Közút azt javasolta, hogy aki teheti, ne induljon útnak, vagy válasszon másik útvonalat.

Havazás Sopronban. Fotó: Filep István/MTI/MRTV

Az Időkép előrejelzése szerint pénteken reggel még borongós időre számíthatunk, északnyugaton, északon és a hegyekben többfelé havazhat, keletebbre azonban egyre inkább havas esőbe, majd esőbe vált a csapadék. Napközben a Dunántúlon elkezd felszakadozni a felhőzet, a csapadékzóna pedig fokozatosan az ország középső és keleti részére húzódik át. Délutánra várhatóan már csak a hegyekben havazhat. A Dunántúlon helyenként megerősödhet az északi-északnyugati szél, reggel 2, délután 3 fokot várható a térségben.

Szombaton többfelé maradnak a felhők, nagyobb területen hazánk északi, északkeleti harmadán válhat szakadozottabbá a felhőzet, és süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap. Néhol, de elsősorban délen, délnyugaton fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék. Többfelé élénk, északkeleten néhol erős lesz az északias szél. Hajnalban -3, +3, kora délután 0, +8 fok valószínű.