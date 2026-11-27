A Schadl György csillogó szemeit is megidéző maratoni délelőtti ülés után még hosszabb meghallgatást tartott a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság délután – négy egykori igazságügyi minisztériumi dolgozóval beszélték át a devizahitelezés és a végrehajtási törvények alakulásának részleteit.

Közülük a Völner–Schadl-ügy több mint 1700 oldalas nyomozati anyagában felbukkanó két szereplő, Jeney Orsolya (igazságügyi és magánjogi helyettes államtitkár, később végrehajtó) és Martonovics Bernadett (az Igazságügyi Minisztérium kormányfőtanácsosa) meghallgatásával foglalkozunk. Utóbbit 2024-ben Dettiként ismerhette meg az ország, rá utalt ugyanis Varga Judit egykori igazságügyi miniszter a hangfelvételen, amelyet Magyar Péter hozott nyilvánosságra, és amivel azt akarta bizonyítani, hogy Rogán Antalék az ügyészségen kihúzattak dolgokat az ügy irataiból.

Martonovics Bernadett Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MRTV

Martonovics feltételezett szerepe a hangfelvétel alapján nem derült ki pontosan, a tiszás képviselők pedig – talán a hangfelvétel körül az elmúlt hetekben kialakult ellentmondások és botrányok miatt – nem emlegették fel azt.

A Schadl Györggyel közös telefonbeszélgetéseit viszont igen.

A nyomozati iratok szerint ugyanis Schadl többször is arra kérte Martonovicsot, hogy segítsen átjuttatni bizonyos végrehajtójelölteket a végrehajtói szakvizsgákon. Martonovics volt a végrehajtói szakvizsgabizottság elnöke, azaz végrehajtókat is oktatott. Az egyik ilyen eset után a jegyzőkönyv szerint Martonovics a következőt chatelte Schadllel, aki afelől érdeklődött, hogy sikerült a protekciós vizsgája:

Martonovics: A végén derül ki de rajtam nem fog múlni csak gondoltam jelzem tudd, mi történt.

Schadl: Kemény legyél Detti (izmos kar emoji)

Martonovics: Jó

Martonovics: Sikerült.

Martonovics: De nagyon gáz volt, ezt megállapította mindenki.

Martonovics: Ő lett volna az egyetlen akit semmi körülmények között nem akartak átenge

Martonovics: Semmi fogalma nem volt semmiről

Mikor ezeket a üzenetváltásokat, beszélgetéseket felidézték Martonovicsnak, azt mondta, „nem emlékszem, hogy ez melyik vizsga volt, tehát alapvetően ezt nem tudom megmondani, de ez egy vizsgabizottság, aki vizsgáztat”. Szerinte nem történt olyan, hogy nyomásra átengedett volna egy felkészületlen vizsgázót a vizsgán.

Hozzátette, ezekről mindig a sajtóból értesült, a jegyzőkönyvek nincsenek meg neki, illetve hogy az, hogy miket mondott vagy ígért Schadlnek, még nem bizonyítja, hogy azok úgy is történtek.

Martonovics arra sem emlékezett, hogy Schadl felhívta volna egy bíró ügyével kapcsolatban, aki igencsak szúrta az MBVK elnökének a szemét, el akarta távolítani, amiről Martonovicsnak is beszámolt. Pedig a 444 már 2022 januárjában megírta, hogy a nyomozati iratok közt van egy lehallgatás a hívásról. „Az a kérdésem, hogy ön bármikor beszélt-e Schadl Györggyel közvetlenül vagy közvetetten, írásban, szóban, galambpostán erről a bíróról, vagy erről az ügyről?” – kérdezte a tiszás bizottsági tag, Kiss Máté Zsolt, mire Martonovics azt mondta, „a sajtóban, amit olvastam, annyit tudok”.

A meghallgatás során Martonovicsot többször is emlékeztették, hogy igazmondási kötelezettsége van – bár a törvény szerint önmagára nem köteles bűncselekményt vallani –, és így tettek Jeney Orsolya esetében is, amikor felidézték, hogy a nyomozati anyagok szerint Schadl nála is igyekezett elintézni végrehajtói szakvizsgákat. Jeney ugyanis miután otthagyta az Igazságügyi Minisztériumot, 2017-ben végrehajtó lett, később pedig bekerült a Schadl által vezetett Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) elnökségébe – tehát ő is vizsgáztatott néha.

Jeney Orsolya Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MRTV

„Nem kaptam ilyen jellegű megkereséseket. Ezt tudom önnek mondani” – közölte Jeney, amikor a szakvizsgákról kérdezték, és többször is elmondta, hogy mivel öttagú volt a vizsgálóbizottság, elképzelhetetlennek tartja, hogy Schadlék elintézhettek volna vizsgákat.

A 444 által bemutatott nyomozati iratok szerint 2021-ben maga Jeney hívta fel Völner Pál végrehajtásért felelős igazságügyi államtitkárt, hogy mely vizsgázókra kellene odafigyelnie.

Jeney többször is elmondta: ő nem kapta meg a lehallgatási jegyzőkönyvet, egyébként is csak tanúként hallgatták ki. „Nem tudom azt értelmezni, hogy önök belemosnak engem egy olyan eljárásba, amiben egyébként az ügyészség nem gondolta azt, hogy én ennek a részese vagyok” – mondta egy ponton.