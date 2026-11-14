Fentről jött, hogy ebből az ügyből nem lehet semmi – mit vizsgál a bizottság, ahol visszatért Varga Judit?

video
  • Varga Judit a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság előtt tért vissza, elég emlékezetes módon.
  • Ez az a bizottság, ami Fürcht Pál volt főügyészt is meghallgatta.
  • Völner-Schadl-ügy, Magyar Péter hangfelvétele, titkosszolgálat az ügyészségen - miről szól ez az ügy?
video Fürcht Pál Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Bizottság Toroczkai László Völner-Schadl ügy Varga Judit video végrehajtás
Kapcsolódó cikkek
Videó

Varga Judit: Agyonhallgatták a jótetteimet

Lehallgatás, elmaradt tartásdíj, Tavaszi szél, Magyar Péter-i pokol - a volt igazságügy miniszter sok témát felhozott, amikor a Völner-Schadl-ügyről kérdezték a parlamentben. Az újságíróktól közben bocsánatkérést vár.

Czinkóczi Sándor, Kovács Bendegúz, Zalavári Noémi, Bokros Dorka, plankog, Vészi Sámuel
video

Politikailag befolyásolt legfőbb ügyészségi utasításokról és titkosszolgálati kavarásokról beszélt a volt főügyész a parlament előtt

Fürcht Pál az ügyészség vezetőinek azt tanácsolta, gondolják át, mit csináltak rosszul. A volt főügyész elmesélte, hogyan próbálták meg felülről leállítani a Völner elleni eljárást. Továbbá hazugságvizsgálón állítaná, hogy Rogánék semmit nem húztak ki az ügy irataiból.

Bódog Bálint
belföld
Legfrissebb videóink

Varga Judit: Agyonhallgatták a jótetteimet

Lehallgatás, elmaradt tartásdíj, Tavaszi szél, Magyar Péter-i pokol - a volt igazságügy miniszter sok témát felhozott, amikor a Völner-Schadl-ügyről kérdezték a parlamentben. Az újságíróktól közben bocsánatkérést vár.

Czinkóczi Sándor, Kovács Bendegúz, Zalavári Noémi, Bokros Dorka, plankog, Vészi Sámuel
video

Ügynökaktákkal és egy AirPodsszal teniszezett a Parlamentben Magyar Péter

A volt miniszterelnök öccséről, az ügynökaktákban tévesen szereplő Lezsák Sándorról és közbiztonság állapotáról vitatkoztak hétfőn az ellenzéki pártok vezetői és Magyar Péter a napirend előtt. Magyar szerint a kormánynak nem volt dolga az aktákkal, de ha látta volna Lezsák nevét, közbeavatkozik, hiszen ismeri a rendszerváltás előtti munkásságát.

Jelinek Anna, Botos Tamás, plankog
video

Félnek a rendőröktől, de a jövőjüket még jobban féltik

Élesben néztük meg Párizsban, hogy néz ki közvetlen közelről a diáktüntetésnek indult, megélhetési tömegdemonstrációvá váló, a hírekbe a fosztogatások miatt bekerülő tiltakozási hullám. Miért vannak az utcán, mit szólnak az erőszakos jelenetekhez, hogyan reagálnak a rendőrök? Helyszíni videóriport.

Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, plankog, Kristóf Balázs, Vészi Sámuel, Sárdi Kristóf
video

Hogy került Lezsák Sándor neve az ügynökaktákba?

Mit jelent, hogy valakit hazafias alapon szerveztek be és, hogy találták ki ügynökök sokszor fura fedőneveit? Többek között erről beszélgettünk Szekér Nóra történésszel, aki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozik.

Botos Tamás, Zalavári Noémi
video