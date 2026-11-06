Félnek a rendőröktől, de a jövőjüket még jobban féltik

„Olyan hangot képviselek, amivel nem nagyon találkozni a tévében”

Sapkás Piréz youtuberként találta meg egy kereskedelmi tévés műsor, az Árulók szereplői között. Volt már éles vitája Gulyás Mártonnal és Vona Gáborral is, de miért megengedőbb közben a fideszes influenszer Vasvári Viviennel? Interjú a videóssal, aki szerint a magyar társadalomban még mindig ott vannak azok a dolgok, amik megágyaztak a Fidesznek.