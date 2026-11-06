Félnek a rendőröktől, de a jövőjüket még jobban féltik

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  • Idén szeptemberben diákok ezrei kezdtek tiltakozni Franciaországban az oktatási rendszer állapota miatt, a mozgalom hamar a megélhetési válság elleni általános demonstrációvá nőtte ki magát, százezrek csatlakoztak hozzá.
  • A tüntetéshullámot mostanra elképesztő nemzetközi érdeklődés övezi, miután október közepén az országos megmozdulás mellett korábban nem látott zavargások és fosztogatások is történtek.
  • Eközben a francia rendőrség nemcsak a fosztogatók, hanem a békés tüntetők ellen is rendszeresen erőszakosan lép fel, emiatt egy 15 éves fiúnak leszakadt a keze.
  • A tiltakozásokra hat hónappal a franciaországi elnökválasztás előtt kerül sor, a vezető jelöltek Emmanuel Macron elnököt és minisztereit teszik felelőssé.
  • Ráadásul már nem csak a franciák tüntetnek. Az elmúlt hetekben több tízezres tömegek vonultak utcára Európa más nagyvárosaiban is.
  • Eljöttünk Párizsba, hogy élesben mutassuk meg, mi történik a francia tüntetéseken.
  • A videó a Sphera uniós projekt keretében készült.
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