Nem az azonnali összeomlás, hanem a lassú sorvadás fenyegeti igazán Franciaországot

A hétvégén ismét százezrek tüntettek Franciaországban a megélhetési válság miatt, jobb oktatási és egészségügyi rendszert követelve. Az egy héttel korábban tapasztalt erőszakos jelenetek most nagyrészt elmaradtak, de a tüntetéseket életre hívó társadalmi elégedetlenség megmaradt.
A hanyatló iskolai körülmények miatt kitört diáktüntetések, majd az azokra rácsatlakozó zavargások miatt az elmúlt hetekben rengeteget lehetett olvasni arról, hogy Franciaország válságba került, és az elemzésekben rengeteg minden előkerült a társadalom kettészakadásától kezdve a jobb- és balközép pártok eljelentéktelenedésén át bevándorlás-asszimiláció okozta nehézségekig, melyek mentén mind hozhatóak fel megfontolandó szempontok. De ha meg akarjuk érteni a mostani válság okait, akkor egy magyarázat alighanem jobban kiemelkedik a többi közül, és ez pedig alapvetően gazdasági.
Nem arról van szó, hogy a francia állam keveset költene az állampolgárokra, hanem sokkal inkább arról, hogy e költések rendkívül aránytalanul történnek, a fiatalabb generációk rovására.
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A megélhetési és oktatási válság miatt tüntető óriási békés tömeg mellett ezúttal is felbukkantak erőszakos elemek, a rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be számos városban.
Scott Bessent korábban Soros alapjánál devizákat shortolt, most pénzügyminiszterként a kötvénypiac másik oldalán Trump gazdasági céljait kellene támogatnia. Minisztertől évtizedek óta nem látott aktivitással látott neki az állampapírpiac felforgatásának, de az esélyek nem az ő oldalán vannak.
A „melonizációval” is próbálkozó Le Pen új gazdaságpolitikája azonban azoknak a választóknak az érdekeivel kerülhet szembe, akikre a pártja a leginkább támaszkodik. Az ellentmondás az egész európai nacionalizmus jövőjét meghatározhatja.
Teljes átrendeződés egy hét alatt: az exit poll szerint a vártnál is jobban működött a baloldal és Macronék köztársasági frontja, a franciák tömegesen szavaztak le, hogy megakadályozzák a jobboldal hatalomra jutását.