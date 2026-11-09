Ügynökaktákkal és egy AirPodsszal teniszezett a Parlamentben Magyar Péter

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  • „A Tiszára ma sokkal többen szavaznának, mint április 12-én” – mondta napirend előtti parlamenti beszédében Magyar Péter utalva arra, hogy a Medián hétfői felmérése szerint a Tisza soha nem látott magasságokban van. A vitáról készült összefoglalónkat ide kattintva olvashatjátok.
  • Toroczkai László arra figyelmeztetett, hogy mindennek lesz következménye, így annak is, hogy a dízelüzemanyag néhol már 630 forintba kerül.
  • Bóka János szerint egy új egypártrendszer a Tisza célja. Emellett bejelentette, hogy a Fidesz vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, hogy kiderüljön: az ügynökaktákban hogyan moshatták össze a tetteseket az áldozatokkal.
  • A miniszterelnök szerint a kormánynak nem volt dolga az ügynökaktákkal. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ugyanis nem tartozik a kormány alá. Magyar, mint mondta, semmit sem tudott a megjelent adatokról és nevekről.
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