Hétfőn kezdődik Hágában Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök pere. A 81 éves politikust emberiesség elleni bűncselekményekkel, gyilkosságokkal és gyilkossági kísérletekkel vádolják a 2011 és 2019 között elkövetett bűncselekmények miatt. A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) előtt több tucat olyan esetet tárgyalnak majd, amelyekben Duterte drogellenes hadjáratában résztvevő halálosztagok követtek el gyiulkosságokat.

Duterte 2016-ban a bűnözés és a kábítószer-kereskedelem felszámolásának ígéretével került hatalomra, elnökként nyíltan arra biztatta a rendőröket, hogy öljék meg a feltételezett kábítószer-kereskedőket és -fogyasztókat. A kampány elsősorban a városi szegénynegyedek lakóit sújtotta, miközben a drogkereskedelem nagyágyúit kevésbé sikerült felelősségre vonni. Jogvédő szervezetek akár 30 ezerre becsülik a halálos áldozatok számát.

Rodrigo Duterte mesterlövészpuskával pózol. Fotó: NOEL CELIS/AFP

A 2022-ig hivatalban lévő volt elnököt tavaly márciusban tartóztatták le a manilai repülőtéren. Ebben elég nagy szerepe volt annak, hogy megromlott a viszonya utódjával, Ferdinand Marcos Jr. elnökkel, aki korábban még ellenezte Duterte kiadatását.

A volt elnök ennek ellenére továbbra is népszerű a saját hátországában: tavaly már hágai fogságában nyerte meg a davaói polgármester-választást. Lánya, Sara Duterte jelenleg is az ország alelnöke, ellene korrupciós vádak miatt folyik eljárás.

Duterte az első ázsiai államfő, aki a Nemzetközi Büntetőbíróság vádlottjaként áll bíróság elé, és ő lehet az első volt államfő, akit az ICC elítél. Korábban Laurent Gbagbo elefántcsontparti elnök ellen folyt eljárás a bíróságon, őt azonban 2021-ben jogerősen felmentették. Más hágai törvényszékek már ítéltek el egykori államfőket: Charles Taylor volt libériai elnök 2012-ben ötven év börtönt kapott, idén szeptemberben pedig 25 évre ítélték Hashim Thaçi volt koszovói elnököt háborús bűncselekmények miatt. Milošević a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi törvényszék előtt állt, de még az ítélethirdetés előtt meghalt.

A Duterte-per az ICC számára is fontos próbatétel. A bíróság tekintélyét és mozgásterét egyaránt érinti, hogy az utóbbi években Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjamin Netanjahu akkori izraeli miniszterelnök ellen is elfogatóparancsot adott ki, de egyiket sem sikerült érvényesíteni, Donald Trump pedig megszüntetné az egész intézményt.

(BBC, ICC)