Bár a november éppen kifejezetten csapadékos volt, az idei év megmutatta, hogy a tartós aszály az éghajlatváltozással olyan mértéket ölt, amire Magyarország nincs felkészülve. A rendkívüli mértékű szárazság miatt több helyen olyan alacsonyra süllyedt a vízszint, hogy már a vízmércék legalsó tagja sem ért bele a vízbe.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) országos felmérése szerint ezért 72 vízrajzi állomáson műszaki beavatkozásra van szükség, hogy a mércék extrém alacsony vízállásnál se csak a levegőben lógjanak. Helyenként elég meghosszabbítani a vízmércéket, máshol a vízállás-érzékelőket is mélyebbre kell helyezni, át kell alakítani az adatrögzítő berendezéseket, és meg kell hosszabbítani a mércékhez vezető lépcsőket is.

Az első körben 29 állomáson kezdték meg a munkát: húsz helyen a Dunán, nyolc helyen a Tiszán, illetve a Maroson Makónál. A vízállás-előrejelzés szempontjából legfontosabb állomások átalakítása összesen 120 millió forintba kerül.

(MTI)