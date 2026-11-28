Beszakadt az aszfalt egy busz súlya alatt Budapesten, a Nagykőrösi úton befelé, a Botond utca magasságában, az Újlaki utcai buszmegálló után, közölte a katasztrófavédelem szombat este.

A tájékoztatás szerint a helyszínen egy mintegy 2 köbméteres lyuk keletkezett. A busz defektet kapott, de nem akadt el a kátyúban, az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.

A kép csak illusztráció. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az érintett szakaszon fennakadásra kell számítani. A járaton 25-en utaztak, nem esett bajuk, mentesítő járművel folytatták útjukat, olvasható a közleményben. (MTI)