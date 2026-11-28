Megválasztották Rétvári Bencét a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnökévé a párt országos tisztújító választmányán szombaton Budapesten. Semjén Zsolt 23 év után adta át a párt irányítását a generációváltás jegyében.

A párt ügyvezető alelnöke továbbra is Latorcai Csaba maradt, az országos választmány elnöke Mészáros József, a Barankovics Alapítvány kuratóriumi elnöke lett, míg pártügyésszé Vejkey Imrét választották a küldöttek.

Fotó: Bankó Gábor/444

A párt alelnökévé választották Hölvényi Györgyöt, Halmay Gábort, Molnár Pétert, Korbeák Györgyöt, Bálint Józsefet és Juhász Hajnalkát.

Rétvári Bence megválasztását követően elmondta: igyekezni fog kellő alázattal és szorgalommal szolgálni a közösséget.

„Elnöknek lenni nem hatalom, szolgálat a tisztség, nem jutalom, hanem feladat” - fogalmazott.

Az új elnök célként jelölte meg, hogy a kereszténydemokrácia politikai képviselete határozottabbá és hangsúlyosabbá váljon és egyúttal azt ígérte: megőrzik Semjén Zsolt örökségét. (MTI)