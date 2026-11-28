Több tucat ember meghalt egy esküvőn és egy iskolában, miután a mianmari hadsereg légicsapásokat mért a délkelet-ázsiai ország különböző pontjain.

A mentésben részt vevők szerint legalább 21 ember meghalt és további legalább 35-en megsérültek, amikor szombaton légicsapás érte az esküvő helyszínét az ország déli részén fekvő Shan állambeli Moe Bye faluban.

A száműzetésben működő mianmari Nemzeti Egységkormány (NUG) szerint csütörtökön legalább 20 civil, köztük diákok, fiatal buddhista szerzetesek és tanárok haltak meg, amikor légicsapás érte a közép-mianmari Magway régióban található In Yon falu iskoláját. A térségben aktívak a katonai rezsimmel szemben álló ellenálló erők.

Mianmar katonai vezetésű kormánya nem kommentálta a légicsapásokat.

Mianmari katonák. A kép csak illusztráció. Fotó: STR/AFP

A hadsereg szinte naponta hajt végre légicsapásokat országszerte, amióta a 2021-es katonai puccs megdöntötte az Aung Szan Szú Kji vezette, demokratikusan megválasztott polgári kormányt, és ezzel elhúzódó polgárháborút idézett elő.

A hadsereg falvakat égetett fel, és szárazföldi offenzívákat indított az általa ellenőrizni nem tudott területeken, köztük a Nemzeti Egységkormány és az etnikai fegyveres szervezetek fennhatósága alatt álló térségekben.

A legutóbbi légicsapásokra egy héttel azután került sor, hogy a Nemzetközi Bíróság (ICJ) megállapította: Mianmar népirtást követett el az ország rohingya kisebbsége ellen.

A hadsereg 2017-es erőszakos fellépése során emberek ezrei vesztették életüket, és több mint 700 ezren kényszerültek menekülésre. Mianmar azonban tagadta, hogy népirtást követett volna el, arra hivatkozva, hogy fegyveres erői fegyveres csoportok támadásaira válaszoltak. Az ítélet történelmi jelentőségű: ez volt az első alkalom, hogy nemzetközi bíróság megállapította egy állam felelősségét népirtás elkövetésében. (BBC)