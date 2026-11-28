Újabb 123 ember haláláért ítélték el Kenyában Paul Mackenzie-t, annak a világvégét hirdető keresztény szektának a vezetőjét, aki arra buzdította híveit, hogy böjtöljenek egészen addig, amíg meg nem halnak, mert így találkozhatnak Jézussal.

Mackenzie mellett 29 embert, köztük a feleségét is bűnösnek találták. A szektavezért november elején már 200 év börtönre ítélték 191 ember, köztük 190 gyerek meggyilkolásáért.

Az önjelölt lelkész 2003-ban alapította az egyházát, amelyhez később több ezren csatlakoztak, prédikációit egy helyi tévé is sugározta. Azt hirdette, hogy az iskolai oktatás az Antikrisztus műve, a tanárok a sátán szolgái, az orvosok boszorkányok, és a kórházak is a Gonosz birodalmához tartoznak. A nőket arra intette, hogy ne fonják be a hajukat, ne viseljenek ékszereket, és ne használjanak kozmetikumokat. Híveit arra is felszólította, hogy semmisítsék meg az államtól kapott irataikat, még a gyerekeik születési anyakönyvi kivonatát is. Prédikációiban visszatérő téma volt a 666-os szám és a sátáni erők által irányított új világrend eljövetele.

Paul Mackenzie, a több száz gyilkosságért elítélt kenyai szektavezér. Fotó: Laban Walloga/REUTERS

Az erdőben létrehozott közösségének egyes településrészeit bibliai helyszínekről nevezte el, így volt saját Jeruzsálemük, Betlehemük és Galileájuk is. Miután 2019-ben bezárt a temploma, az Indiai-óceán partján lévő Shakahola erdőbe költözött, ahová sok híve is követte.

A szektavezért azután tartóztatták le 2023 áprilisában, hogy az erdőben sírokra bukkantak. A hatóságok végül több mint négyszáz holttestet találtak a területen. A boncolások szerint a legtöbben éhen haltak, másokat megfojtottak vagy agyonvertek. Mackenzie ennek ellenére továbbra is tagada bűnösségét, ügyvédje szerint a mostani ítélet ellen is fellebbezni fog.

(BBC, Reuters)