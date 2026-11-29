November 30. és december 18. között pályafelújítás és karbantartás miatt szünetel a fogaskerekű (60-as villamos) közlekedése ez idő alatt a szakemberek több mint 400 elhasználódott faaljat cserélnek korszerű vasbeton aljakra, emellett a pálya és a vasúti berendezések karbantartását is elvégzik – írja a BKV a közleményében.

Több helyen frissítik az ágyazatot, vagyis a síneket tartó zúzottkőréteget is, és mivel hhhez jelentős mennyiségű zúzottkövet szállítanak a helyszínre, a vágányzár időtartama alatt intenzív forgalom (értsd: dugó) várható a vonalon.

A felújítás azzal jár, hogy november 30. és december 18. között ideiglenesen a fényfogas sem közlekedik. (BKV)