„Elnézést... FRAKTA. Minket is magával ragadott a lendület. Akár egy nagyobb szállítmányról kell gondoskodnod, akár újra kell töltened a készleteket a gaming karantén után, az IKEA tárt kapukkal vár.”
– írta Facebookon a FRAKTA táska FRAGTA feliratos reklámlépéhez az IKEA.
Bár az IKEA a fél világot felforgató és megmozgató GTA 6-ra próbált utalni, a magyar közélet göröngyös útjain jártas kommentelőknek országhatáron belül történt, ám világsajtót is megjárt vonatkozó események is az eszükbe jutottak:
„Sajnos a népszerű "SESTÅK" ásó elfogyott, de van még "MATØLCÎ" pénzkazetta és "ÅRØN" vietnami papucs, a Soroksári üzletben pedig akciós a "TËSØKÅ" útlevéltartó”
– panaszkodott az egyik kommentelő, más pedig rögtönzött matematikaórát tartva, közszolgálati jelleggel tájékoztatta az érdeklődőket arról, hány FRAKTA zsákra lesz szüksége 6,5 milliárd forint készpénzhez:
„6,5 milliárd forint készpénzhez, 20 000 Ft-os címletekben, körülbelül 15 nagy IKEA-zsák kell, a zsákonkénti 25 kg-os terhelhetőséget betartva.”
Hát, itt tartunk.
Újra Magyarországgal foglalkoznak a világ vezető lapjai, de ezúttal talán nem is olyan nagy baj.
Napokon belül megjelenik minden idők talán legjobban várt videojátéka, a GTA VI. De hogyan lett egy autólopós játékból százmilliókat megmozgató popkulturális esemény? És mit tud még kifigurázni Amerikából, amikor a valóság már lassan abszurdabb, mint maga a GTA?