„Elnézést... FRAKTA. Minket is magával ragadott a lendület. Akár egy nagyobb szállítmányról kell gondoskodnod, akár újra kell töltened a készleteket a gaming karantén után, az IKEA tárt kapukkal vár.”

– írta Facebookon a FRAKTA táska FRAGTA feliratos reklámlépéhez az IKEA.

Bár az IKEA a fél világot felforgató és megmozgató GTA 6-ra próbált utalni, a magyar közélet göröngyös útjain jártas kommentelőknek országhatáron belül történt, ám világsajtót is megjárt vonatkozó események is az eszükbe jutottak:

„Sajnos a népszerű "SESTÅK" ásó elfogyott, de van még "MATØLCÎ" pénzkazetta és "ÅRØN" vietnami papucs, a Soroksári üzletben pedig akciós a "TËSØKÅ" útlevéltartó”

– panaszkodott az egyik kommentelő, más pedig rögtönzött matematikaórát tartva, közszolgálati jelleggel tájékoztatta az érdeklődőket arról, hány FRAKTA zsákra lesz szüksége 6,5 milliárd forint készpénzhez:

„6,5 milliárd forint készpénzhez, 20 000 Ft-os címletekben, körülbelül 15 nagy IKEA-zsák kell, a zsákonkénti 25 kg-os terhelhetőséget betartva.”

Hát, itt tartunk.