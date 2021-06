Összeállt a legjobb nyolc

Iratkozz fel itt a 444 Eb-hírlevelére, és minden nap megkapod a postaládádba, amit tudni kell.

Nyilvánvaló volt, hogy nem lehet még egy olyan csodálatos, 14 gólos napunk, mint hétfőn, de azért a kedden rendezett utolsó két nyolcaddöntő sem okozott csalódást. A svéd-ukránon volt dráma és szenvedés, egy angol-német pedig akkor sem lehet rossz, ha nagyon rossz – egyszerűen túl nagy a tét. És ez nem is volt rossz.

A szakma csúcsa

Fotó: JOHN SIBLEY/AFP

Sok nagy múltú helyszín és nagy múltú párharc van a világ futballjában, de egy angol-német tétmeccs a Wembleyben... Az 1966-os, szintén itt játszott, fantomgóllal eldöntött világbajnoki döntő, vagy ki tudja, talán az 1914 karácsonyán a világháborús lövészárkok között rendezett focimeccs olyan pedigrét adnak ennek az összecsapásnak, amivel nem lehet versenyezni.

A kedd esti meccsből ekkora legenda nem lesz, de érdekes volt. Mindjárt azért, mert Gareth Southgate nem rakta be a kezdőbe a legkreatívabb játékosait: Fodent, Grealisht és Mountot. Ha kikapnak, az angol média lemészárolta volna a szövetségi kapitányt. De bejött a húzás, igaz, mindkét angol gól akkor született, amikor legalább már Grealish a pályán volt.

A 75. percig nagyjából pariban volt a két csapat. Mindkét oldalon volt – kevés – helyzet, de egyiket sem sikerült értékesíteni. Aztán jött Sterling, és be tudott fejezni egy szép támadást. Néhány perccel később a németek pont az ő hibájának köszönhetően szerezhettek volna gólt, de Müller olyan helyzetből hibázott, ahonnan ő nem szokott.

A 86. percben aztán az EB-n eddig nem sokat mutató Harry Kane is fejelt gólt. A németek innentől kezdve maguk sem igazán hitték el, hogy lehet keresnivalójuk, a hazai közönség a meccs végéig ünnepelhetett.

Joachim Löw 2:0-ás vereséggel fejezte be 15 éves szövetségi kapitányi karrierjét, amire így utólag joggal lehet mondani, hogy hosszabbra nyúlt a szükségesnél. Nem csak ő búcsúzik a német válogatottól, vannak hírek arról is, hogy Toni Kroos 31 évesen, 106 meccs után nem vállal többet. És nem ő lesz az egyetlen német ebből a keretből, akit nem látunk többé nagy tornán.

A meglepetéscsapat

Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

Svájcot és Csehországot biztosan volt, aki a legjobb nyolc közé várta. Ha máshol nem, a céges tippversenyen a meglepetéscsapat rubrikában. Na de Ukrajnát? A két sárga-kék csapat vérrel, verítékkel és szenvedéssel teli meccsén mégis sikerült az utolsó pillanatban két vállra fektetniük a svédeket.

Pedig a csoportmeccseken a svéd válogatott olyan benyomást keltett, hogy még a legjobb európai csapatoknak is meggyűlhet velük a baja. Az ukránok meg két vereség mellett csak az EB valószínűleg leggyengébb csapatát, a macedónokat tudták legyőzni. Ehhez képest a 27. percben Zincsenko közeli, szög nélküli, de nagyon erős lövésével ők szereztek vezetést. Közvetlenül a szünet előtt a svédek egyenlíteni tudtak, a tornán negyedik gólját szerző Forsberg távoli lövése megpattant, védhetetlenül perdült az ukrán kapuba.

1:1 volt a 90. percben is, jöhetett a hosszabbítás. Danielson a 97. percben az egész EB legcsúnyább belépőjével kiállítatta magát, de a svédek 10 emberrel is majdnem tizenegyesekre mentették a meccset. Azonban a 121. percben jött Zincsenko baloldali beadása, amit Dovbik szépen a kapuba fejelt. Úgy tűnik, Sevcsenko nem csak játékosként, hanem szövetségi kapitányként is nagyot tud lendíteni az ukrán focin.

A legjobb 8

A négy negyeddöntőt pénteken és szombaton rendezik. Anglia-Ukrajna, Csehország-Dánia, Spanyolország-Horvátország, és Olaszország-Belgium összecsapások jönnek. Az előbbi két meccs győztese és az utóbbi két meccsé játszik egymással a döntőbe jutásért.

Itt érdemes megemlíteni, hogy az angolok milyen ügyesen intézték ezt maguknak. Eddig minden mérkőzésüket a Wembleyben játszhatták, csak az ukránok ellen kell majd Rómába utazniuk. De ha ott nyernek, akkor ismét a Wembleyben játszhatják az elődöntőt – és talán a döntőt is. Ez nekik kvázi hazai torna így, mint 1966-ban, amikor megnyerték a világbajnokságot.

Milyen halálcsoport????

A fenti képet Marco Rossi magyar szövetségi kapitány tette ki a Facebookjára, többnyelvű „találkozunk a tengerparton!” felirattal.

És tényleg: az előzetesen halálcsoportnak gondolt, a németek mellett a világbajnok franciákat és az Európa-bajnok portugálokat is felsorakoztató F csoportból senki nem jutott az idei torna legjobb nyolc csapata közé.

Kisebbíti ez a magyar válogatott két döntetlenjének értékét? Nem. Azon viszont azért érdemes elgondolkodni, hogy a környékünkről két ország, Csehország és Ukrajna is ott lesz a negyeddöntőkben.

A balhénk

Fotó: TOBIAS HASE/dpa Picture-Alliance via AFP

Megtudtuk a müncheni ügyészségtől, hogy pontosan mivel vádolták, vádolják azokat a magyar szurkolókat, akik a múlt heti német-magyaron balhéztak, és akiket a kormánypropaganda, különösen Szijjártó külügyminiszter, valóságos szabadságharcos hazafiként állítanak be. Van, akinek SS-rúnás tetoválásáért, másnak náci karlendítés miatt gyűlt meg a baja az ilyesmit nem toleráló német hatóságokkal.

A legsúlyosabb helyzetben az a férfi van, akit – az érintettek közül egyetlenként – jelenleg is fogva tartanak Münchenben. Az ügyészség szerint „különösen súlyos” bűncselekménnyel vádolt férfi a vád szerint palackkal dobott meg egy rendőrt az Allianz Arenában, ami miatt garázdasággal és hivatalos személy elleni erőszakkal vádolják. Ennél jóval kisebb súlyú kihágásnak számít, hogy marihuánát is találtak nála.