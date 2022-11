Az amerikaiak nyerték a háborús felvezetésű meccset Irán ellen

Egy Irán-Egyesült Államok meccsen nehéz pusztán a fociról beszélni, a felvezetésben bőven előkerült a két ország történelmi szembenállása, ezt fokozták az olyan apró villongások, hogy az USA eltávolította az Iráni Iszlám Köztársaság emblémáját a zászlóról az interneten közzétett grafikákon, amiket később töröltek, és bocsánatot kértek, Irán viszont az amerikai válogatott eltiltását követelte.

Olyan gesztust most egyik csapat sem tett, mint az 1998-as meccsükön, amikor a feszültség oldására az irániak fehér rózsát adtak az amerikaiaknak, és a játékosok összeálltak egy közös képre is. Azt a meccset Irán nyerte, történelme első vb-győzelmét aratva, de a továbbjutáshoz ez kevés volt.

photo_camera A 98-as összeállás Fotó: PASCAL GEORGE/AFP

A feszültséget fokozta, hogy Irán első meccsén a játékosok is tiltakoztak amiatt, hogy az iráni rezsim brutálisan lép fel az országban tüntetők ellen. A válogatott tagjai nem énekelték Anglia ellen a himnuszt, a második meccsen már ímelték azt, a kettő között pedig az történt, hogy kínzással és börtönnel fenyegették az első meccsük előtt tiltakozó iráni focisták otthon maradt rokonait. Énekelni így most is énekeltek, de messze nem olyan átállással, ahogy egy ilyen összecsapáshoz illene.

Az első két meccsen számos iráni szurkolók transzparenssel és arcfestéssel állt ki az iráni nők jogai mellett. Emiatt a második meccsükön, Wales ellen a stadionban zaklatták az iráni kormány hívei a rezsim ellen tiltakozó szurkolókat. Az Egyesült Államok ellen lehetett látni tiltakozókat a lelátón.

De akkor nézzük a focit.

Zajos, de békés hangulatban indult a meccs, amire visszatért a vuvuzela. Az Egyesült Államok a 2026-os észak-amerikai világbajnokságra építi a csapatát, fiatalok, Wales ellen nagyon lendületesen mutatkoztak be, de csak döntetlen értek el, aztán Anglia belassította őket egy 0-0-s meccsen. A két döntetlen miatt mindenképpen győzniük kellett a továbbjutáshoz.

Irán nagyon gyengén kezdte a vébét, Anglia 6-2-re intézte el őket, de felálltak ebből és megverték Walest a hosszabbításban lőtt két góllal. Nekik adott esetben a döntetlen is elég volt.

Az amerikaiak győzniük kellett a továbbjutáshoz, Iránnak adott esetben elég lett volna a döntetlen is. Így aztán az amerikaiak a védelmük kezdeti idegeskedése után átvették a kezdeményezést, az iráni 16-osig könnyedén jutottak el, nem pontos lövésekig is, de komoly helyzet a 38. percig nem volt. Akkor viszont Dest jobboldali beadására Pulisic robbant be az iráni védők közé, összecsúszott az iráni kapuba erre a meccsre visszatérő, az első meccsen orrsérülést szenvedő Beiranvanddal is, ezúttal a kapus járt jobban, de a labda bekerült a hálójába.

photo_camera Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Pulisicet sokáig ápolták, visszatért még a pályára, de a szünetben lecserélte a legmagasabban jegyzett, a Chelsea-ben játszó támadóját Gregg Berhalter.



Az első félidő végén a korábbi aranylabdás George Weah fia, Timothy lőtt még egy gólt, de pár centis lesről indult előtte, maradt az 1-0.

A második félidőben eleinte az amerikaiak maradtak támadásban, aztán rájöttek az irániak, hogy így kieshetnek, pláne úgy, hogy Anglia vezetést szerzett a másik meccsen Wales ellen. Így aztán bátrabban kezdtek előre menni, a félidőben becserélt Goddosz előbb az ötösről fejelt - lesről - az 52. percben, aztán a 66.-ban nagy helyzetben lőtt éppenhogy mellé. Érett az iráni gól, az amerikaikon nem segített az sem, hogy sérülés miatt Pulisic után le kellett cserélni a Sargentet is, a korábbi lendületük is alábbhagyott, kezdett kijönni az irániak rutinja. A 82. percben Karimi az amerikai ötösön belül nem tudott úgy labdához érni, hogy az a kapuba kerüljön.

Klasszikus meddő mezőnyfölény alakult ki, az amerikai edző szándékai elég egyértelműek voltak, amikor csatár helyet védőt küldött be, az utolsó negyedórában leginkább az amerikaiak térfelén folyt a játék, iráni lábról lábra járt a labda a felállt védelemmel szemben. Egy ellentámadásuk volt csak az amerikaiknak, azt a 87. percben elpuskázták.

9 perc volt a hosszabbítás, ebbe két dolog fért bele. Egy szabadrúgás után éppenhogy mellé ment egy iráni fejes, majd a 98. percben Taremi próbálta eljátszani, hogy lerántották. Az ismétlésben látszott, hogy Taremi már azelőtt esett, hogy hozzért volna a védő.

Az irániak az első félidőben nem akartak támadni, aztán a második félidőben felpörgették a tempót, de ebbe mintha ők is elfáradtak volna.

A másik meccsen Anglia simán, 3-0-ra verte a világbajnokságra végére kipukkadó Walest.

A 16 közé jutó amerikaiak Hollandiával játszanak, Anglia pedig Szenegállal.