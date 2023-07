„Átlagosan 3-4 ember utazik egy vonaton, az 5 már jónak számít" - a vasútvonal, amit az újranyitás után most ismét bezárnak

Augusztus 1-jén 10 mellékvonalon állítja le a személyszállítást a MÁV

A Mezőhegyes-Újszeged vonalról Haász János és Németh Dániel kollégáink készítettek riportot

Mi az Abaújszántó és Hidasnémeti közötti, vasutasok között csak kishidasinak nevezett 98b jelű vonalat néztük meg

Feltűnik a Bz-motorvonat a távolban, majd az állomás előtt megáll. Kalauz kiugrik, kézzel átállítja a váltót, visszaszáll. A vonat lépésben begördül Abaújszántó vasútállomásra.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Négyen nézzük végig a jelenetet a távolból, és bár elsőre alig hisszük, a kalauz megerősíti: az egyszerűsített forgalmi szolgálat gyakorlatát láttuk. Tállya és Hidasnémeti között ugyanis a váltók állítása, a jelzők kezelése, valamint a sorompók nyitása és zárása a vezető jegyvizsgálók feladata.

„Három ember munkáját visszük egyedül”. Ezt már két cigi között mondja a kalauz, miközben a budapesti InterCity 20 perces késését görgető szerencsi személyvonatot várjuk.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Pár nap múlva azonban már nem lesz szükség hasonló várakozásokra, a 98-as vonal északi részén ugyanis augusztus 1-jén leáll a személyforgalom. Az Abaújszántó-Hidasnémeti közötti szakaszt 2009-ben már bezárta egyszer a Bajnai-kormány gazdasági okokra hivatkozva. A személyszállítást azonban egy évvel később visszaállította az Orbán-kormány.

„Bezárták, újranyitották. Volt ezen a szárnyvonalon már minden. Átlagosan 3-4 ember utazik egy vonaton, az 5 már jónak számít. Egyedül pénteken és vasárnap van tele a kollégisták miatt” - válaszolja a kalauz, amikor a kihasználtságról kérdezem.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

„Több kilométerre vannak a megállók a falvaktól, a legtöbb helyen még esőbeálló sincs. Ezzel szemben a busz ott áll meg a házak előtt. Nagyanyám még kisétált a terménnyel a vonathoz, mert nem volt más választása. Ma már mindenkinek ott az autó vagy a busz. Még én is azt mondom, hogy a bezárás védhető döntés” - teszi hozzá, miközben rögtönzött idegenvezetés keretében az abaújszántói állomás bunkerének bejáratát mutatja éppen.

Közben befut a szerencsi személy, így indulhat a mi vonatunk is. A kalauztól elköszönünk, ő Szerencsre megy, mi Hidasnémeti irányába.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Bz majdnem tele van, hála egy népes budakeszi diákcsoportnak, akik kéktúrázni jöttek. A vasútvonal Boldogkőváraljánál metszi a Kéket, még pecsét is van a lepusztult megállóhelyen. Túrázóknak tökéletes a vonat, a helyieknek már kevésbé. A falu ugyanis legalább fél óra gyalogtávra van a vasúttól.

A diákok leszállnak, a vonaton rajtunk kívül három utas marad: egy kisfiú, az apukája és egy újságíró. A felállás a hátralévő fél órában sem változik, új utas nincs, le pedig senki sem száll, hiszen mindenki a vonalbezárás híre miatt jött.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Hidasnémetiig a nemrégen a MÁV-hoz igazolt újságíró kollégával beszélgetünk. Imre önmagára csak „vonatbuziként” hivatkozik, és határozott véleménye van a kialakult helyzetről. Szerinte a kishidasi vasútvonal elvesztette a versenyképességét.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Imre szerint a vidéken élő magyar embereknek az autó identitásképző mobilitási eszköz, melyről önként nem mondanak le. A vasutat csak a - kocsival nem rendelkező - legszegényebb réteg használja. A vonalbezárások így nem háborítják fel a vidéki szavazókat, ezzel pedig a Fidesz is tisztában van.



A szocialista kormányok vonalbezárásai idején egyébként még hangosan tiltakoztak a fideszes politikusok, és a vidék elsorvasztásáról beszéltek. Kormányra kerülésük után újra is nyitottak több szárnyvonalat, és figyeltek rá, hogy még véletlenül se zárjanak be egyet se.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A pandémia idején sem állították le a forgalmat, inkább bevezették a teljesen értelmetlen járványügyi menetrendet. Abaújszántó és Hidasnémeti között például hajnal ötkor ment a napi egyetlen járat. Nyilván senki sem utazott rajta, de fel lehetett mutatni, hogy van vonat.

Ezzel az alapelvével szakított a Fidesz most. Tizenhárom év kormányzás után bevállalja a vonalbezárást: a kishidasi vonalnál például úgy, hogy 2010-ben még ők nyitották újra.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Közben megérkezünk Hidasnémetibe, de azonnal indulunk is vissza Abaújszántó felé. 20 perc késésünk miatt nincs idő szünetre. Lelkes vonatrajongók szállnak fel, a Bz ismét félig megtelik. Az újonnan érkezők nem vesztegetik az idejüket, a szerelvény minden szegletét lefényképezik, miközben faggatják a kalauzt, és még a mozdonyvezető fülkéjébe is bedugják a fejüket. Az odafelé még elég gyászos hangulat érezhetően átalakul, az osztálykirándulásokról ismerős zsibongás veszi át a helyét.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Még az előző úton végig zenét hallgató kalauz is kiveszi a fülhallgatóját, a vonatrajongókkal felváltva faggatjuk. Egyre készségesebben válaszol a kérdéseinkre, láthatóan élvezi a szokatlan figyelmet. Ritkán van ennyi utas a vonaton. Munkanapokon gyakori, hogy napközben senki sincsen. „Bezzeg amióta bejelentették a vonal bezárását, azonnal elkezdtek jönni az emberek” - teszi hozzá.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Kiderül az is, hogy ugyan több vonalon is dolgozik, de a kishidasi a kedvence. Hogy miért?

„Nézek ki az ablakon, egyik oldalon a Cserehát táblái, a másikon a Zemplén csúcsai. Most is szép, de a késő délutáni napfényben még gyönyörűbb. Ráadásul problémás utasok sincsenek. Hát van ennél megnyugtatóbb munka?”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Közben elkezd szemerkélni az eső, a vágány mellett mégis fotósok tűnnek fel. Szinte minden megállóhely előtt ott állnak, és esőkabátban dokumentálják a kishidasi vonal utolsó napjait. De vajon tényleg nem lesz újranyitás, mint 2010-ben? A kalauz szerint nem.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

„Leáll a forgalom, és 10 év múlva már úgy fog kinézni a pálya, mint most Szilvásvárad és Putnok között. Pár vasútkedvelő majd kijár, hogy önszorgalomból rendben tartsa, de végül a természet fog győzni. Visszahódítja a pályát” - mondja.

A kalauz csak egy dolgot nem ért: miért két hét felkészülési idővel jelentették be a bezárást. Azt mondja, még a szerencsi vezénylőtisztje is csak a sajtóból tudta meg a hírt. Kezdhetett is fejvesztve gondolkozni, hogyan oldja meg ilyen rövid idő alatt a beosztottjai áthelyezését.

„Magyarország egy olyan hely, ahol nincsenek átgondolt döntések. Ez az élet legtöbb területére, így a MÁV-ra is igaz. Budapesten valaki az íróasztalnál kitalálta, hogy ez így lesz, és így lett. Pedig azt se tudja az a pesti irodista, mi van itt valójában.”

Ezzel a zárszóval érkezünk be Abaújszántóra, ahol már vár a szerelvényünkre a szerencsi személyvonat. A két motorkocsit összekapcsolják, úgy indulnak Szerencsre. Ehhez viszont még egy váltót át kell állítania a kalauznak, hiszen egyszerűsített forgalmi szolgálat van érvényben.

A vonalbezárással július 31-én ez a pluszfeladat is megszűnik.