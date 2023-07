Tíz mellékvonalon állítja le a vasúti közlekedést a MÁV

Augusztus 1-jétől pótlóbuszokkal biztosítja a közlekedést a MÁV tíz mellékvonalon, miután az ottani vasúti személyszállítás szüneteltetéséről döntött - írta meg Facebook bejegyzésében a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE).

A döntés a következő vonalakat érinti:

38 – Somogyszob–Nagyatád

47 – Godisa–Komló

78b – Balassagyarmat –Ipolytarnóc

89 – Miskolc–Tiszaújváros

98b – Abaújszántó–Hidasnémeti

103 – Karcag–Tiszafüred

114 – Mátészalka–Csenger

121 – Mezőhegyes–Újszeged

125a – Mezőhegyes–Battonya

146b – Lakitelek–Kunszentmárton

Ezek olyan - jellemzően alföldi - mellékvonalak, ahol a vonatok alacsony kihasználtsággal futnak. Általában azért, mert az elmaradt infrastruktúra-fejlesztés miatt a vasúti közlekedés itt nem versenyképes a közútival. A megállóhelyek sokszor például több kilométerre helyezkednek el a települések központjaitól.

A MÁV ráadásul komoly járműhiányban is szenved, a mellékvonalakra sokszor nem jut BZ-motorvonat. A munkát emiatt régi mozdonyok végzik el, vagy buszokkal váltják ki a vasutat, ez pedig a szolgáltatás rovására megy. Így fordult elő nemrég az is, hogy a Komárom-Székesfehérvár vonalon a mentesítő mozdony is lerobbant, így egy harmadiknak kellett behúznia a szerelvényt a célállomásra.

photo_camera Az M62 317-es mozdony húzza a két lerobbant mozdonyt és a személykocsit Székesfehérvár előtt Forrás: VEKE / Facebook

A VEKE szerint az eredeti listán rajta volt még további három mellékvonal is, azoknál viszont jelentősen eltért a vonalvezetés a közút és a vasút között, és az utóbbi volt a gyorsabb, ezért maradhatott meg.

Magyarországon utoljára 2009-ben került sor hasonló mértékű vonalbezárásra. A Bajnai-kormány akkor 24 vasútvonalon és vonalszakaszon, mintegy 800 kilométeren állította le a személyszállítást gazdasági okokra hivatkozva.