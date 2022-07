A saját médiatörvényét is kijátszotta a hatalom, hogy bebetonozhassa a Németh család rádióját

Minimum 10 évig az ATV-körhöz tartozó Spirit FM sugározhat az egyik legértékesebb fővárosi rádiófrekvencián, a 92,9-en.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság mindent megtett annak érdekében, hogy a jogosultság a Klubrádióról a Németh család érdekeltségére szálljon át.

A történet jó példa arra, hogy a hatalom, ha érdekei úgy diktálják, a saját jogszabályait is kész megkerülni.

A propagandagépezet kiépülésével a fideszes médiapolitika most arra fókuszál, hogy növelje a befolyást a kritikus vagy annak látszó médiaterek felett.

Bő másfél éves jogi tusakodás után június közepén hosszú időre eldőlt az egyik legértékesebb budapesti rádiófrekvencia sorsa: a következő tíz évben Németh Szilárd egyesületének rádiója, a Spirit FM sugározhat a budapesti 92,9-es FM-frekvencián. Ez az egyik legjelentősebb elérést biztosító frekvencia a főváros vonzáskörzetben. A döntés nyomán tovább terjeszkedik a Hit Gyülekezetét vezető család médiaportfóliója: Németh Szilárd, a Hit Gyülekezetét irányító és a médiabirodalom jelentős részét tulajdonló Németh Sándor lelkész fia ugyanis az ATV televízió vezérigazgatója is egyben.

A 92,9-es frekvencia hét éven keresztül volt a Klubrádióé, miután három év politikai csatározás végén 2014-ben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) beleeegyezett, hogy Arató András csatornája közösségi médiaszolgáltatóként használhassa ezt a frekvenciát. Akkor 7+5 évre kapta meg az ellenzéki hangvételű csatorna a használati jogokat, azaz a hatóság az első periódus lejárta után felülvizsgálatra volt jogosult.

2020 szeptemberében az NMHH közleményben jelezte: ismételt jogsértések miatt nem hosszabbítja meg a 2021. február 14-én lejáró médiaszolgáltatási jogosultságot. A hatóság azzal érvelt, hogy a médiaszolgáltató a működése során „ismételten vagy súlyosan” megszegte a médiatörvény rendelkezéseit, és ez a jogosultság megújítását kizáró okként van feltüntetve a szerződésben. A Klubrádió az érvelés szerint több alkalommal elmulasztotta beszolgáltatni a műsorstruktúrára vonatkozó adatokat. Arató nem ismerte el az ítélet jogosságát, azzal reagált, hogy „ha lett volna számottevő szabálytalanságunk, akkor számottevő büntetést szabtak volna ki ránk, ilyen azonban sohasem történt (...) mondhatták volna inkább azt, hogy nem szeretik a Klubrádiót”.

A hatóság online nyilvántartása két ilyen elmaradást mutat, de egyik sem nevezhető súlyos szabálysértésnek. 2016 decemberében elmarasztalták a Klubrádiót, mert késve nyilatkozott arról, hogy a 2016. augusztus 1. és augusztus 7. közötti sugárzott zenei műsorszámok közül melyek voltak magyar művek, és milyen időtartamban. 2017 áprilisában aztán a hatóság megállapította, hogy a Klubrádió a 2016. szeptember 26.– december 31. közötti időszakban nem teljesítette havi adatszolgáltatási kötelezettségét, ezért 30 ezer forint bírságot szabott ki.

A rádiós piac ismerői szerint a hatóság ilyen helyzetben nem feltétlenül mérlegelhet, és az automatikus meghosszabbítás helyett a pályázatot újra ki kell írni. Arató a 444-nek ezzel szemben azt mondta, hogy amikor az elmaradásokat regisztrálták, a médiatörvény nem rendelkezett egyértelmű adatszolgáltatási határidőkről. A Fővárosi Törvényszék mindenesetre jogszerűnek találta a hatóság döntését, és a Kúria is helybenhagyta azt, a Klubrádió viszont ebbe nem nyugodott bele, és Strasbourghoz fordult. Később kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság is az ügyben, mert szerintük a kiadott elutasító határozatok aránytalanok és átláthatatlanok voltak, és ezzel sértették az uniós jogot.

Az automatikus megújítás elmaradásától függetlenül a Klubrádiónak – papíron mindenképp – maradt lehetősége megőrizni a jogosultságot, és miután 2020 októberében az NMHH újra kiírta a tendert a 92,9-esre, Aratóék pályáztak is. Ekkor még bőven szólt a frekvencián Klubrádió, mert az eredeti szerződésük ezt 2021. február 14-ig lehetővé tette, de hamar kiderült, hogy erős politikai hátszéllel rendelkező riválisokkal kell megküzdeniük a frekvencia megőrzéséért.

Németh Sándor és hívei a Hit Csarnokában Fotó: Hit Gyülekezete

Aratóék mellett két másik versenyző startolt rá a felszabaduló frekvenciára: Andy Vajna korábbi jogászának, Bíró Balázsnak a cége, az LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft. és a Spirit FM-et működtető Közösségi Rádiózásért Egyesület (KRE). Bíró erős jelöltnek mutatkozott: a Média 1 szerint korábban Vajna mellett több fideszes politikusnak dolgozott, és szerepe volt abban is, hogy a Mészáros Lőrinchez közeli Rádió 1 hálózata újabb frekvenciákhoz jusson. Mégis inkább a spiritesek felbukkanása számított érdekes fejleménynek, még ha nem is okozott nagy meglepetést.

Az ATV-vel szoros szimbiózisban működő Spirit FM 2019 őszén kezdett sugározni a 87,6-os frekvencián, miután nem sokkal korábban Németh Szilárd megvásárolta a Broadway Rádiót, és átvette az üzemeltető KRE vezetését. A 87,6-os egy alig néhány belvárosi kerületben fogható frekvencia, az pedig kezdettől sejthető volt, hogy az ATV-kör ambíciói nagyobbak.

A Hit Gyülekezetének 1996 óta van rádiója, de a Hit Rádió – alapító-főszerkesztő: Németh Sándor – sosem tört világi befolyásra: a műsoridő döntő részét az istentiszteletek és tanítások hanganyagai teszik ki, a hívek igényei szerint. Ellenben a Spirit-projekt olyan fontos lett Némethéknek, hogy rövid úton átvették a Hit Rádió által használt stúdiót az ATV Szent László téri stúdiójának szomszédságában, és megkezdték a berendezkedést. (A Hit Rádió egy Kresz Géza utcai stúdióban húzza meg magát azóta.) Korvin Tibor programigazgató a rádiós piacon ismert nevekkel indította el a Spirit-adást (Holló Márta, Gajdos Tamás, Schwajda Gergő, Beleznay Endre), és azonnal hosszú távú tervekről beszélt.

Hogy miért startolt rá a Spirit a Klubrádió által használt frekvenciára, az világos: nagyságrendi különbségekről van szó. Míg a 87,6 hatósugara alig néhány tízezer embert jelent, a 92,9 hivatalosan 1,65 millió fős lefedettséget biztosít, ami a valóságban ennél is több lehet; gyakorlatilag Budapest teljes területén és annak vonzáskörzetében fogható.

2019 őszén, amikor Némethék megvették a Broadwayt, akár sejthették is, hogy a hatóság nemsokára megnyithatja a lehetőséget a 92,9 újrapályáztatása előtt. Az értékesebb frekvenciák pályázatainak elbírálásánál – mint amilyen a 92,9-es – a hatóság szempontként jelöli meg, hogy a pályázónak legyen médiaszolgáltatási tapasztalata a rádiós piacon. Mivel a Hit Rádió csak online volt fogható, és tényleges körzeti rádiós tevékenységet sosem végzett, elengedhetetlennek látszott mielőbb belépni a rádiós piacra. Az egyévnyi rádiózási tapasztalat, amit a Broadway megvásárlásával a Spirit szerzett magának, nagyon fontosnak bizonyult a későbbi pályázat pontszámításainál.

Kiskapuzás

2020 decemberében az NMHH a frekvencia hosszú távú használatára kiírt pályázaton a KRE (Spirit) és a Vajna-közeli LBK pályázatát alakilag érvénytelennek minősítette, a Klubrádiótól pedig hiánypótlást kért. Az LBK és a KRE egyaránt közigazgatási pert indított a döntés miatt a bíróságon, ezért a médiatörvény értelmében a hatóság január 19-én felfüggesztette a pályázati eljárást. Mindkét kizárt pályázó úgy döntött, ideiglenes hatósági szerződés megkötését is kezdeményezi a frekvencia használatért.

Ilyen ideiglenes hatósági szerződést a médiaszolgáltatók évente egyszer, 180 napra köthetnek egyes szabad frekvenciákra. Az LBK és a KRE is úgy számolhatott, hogy a tartalmi vizsgálat során a Klubrádió valószínűleg elvérzik, és amint február 14-én lejár a szerződés, pályáztatás nélkül átvehetik a frekvenciát. Érthető módon nőtt a feszültség az ügy körül: Hadházy Ákos és Szél Bernadett fáklyás menetet is szervezett a Klubrádió szerkesztősége elé, az Európai Bizottság mellett a francia és az amerikai külügy is a sajtószabadságért aggódott.

Ekkor váratlan fordulat állt be. Mindkét konkurens pályázó, a spirites KRE, majd a Vajna-közeli LBK is elállt a közigazgatási pertől.

A Spirit FM a 444 egyetlen kérdésére sem válaszolt, az LBK-t vezető Bíró Balázs pedig azt nyilatkozta: az elállásnak kizárólag jogi oka volt, mert utólag úgy ítélték meg, hogy valószínűleg nem nyerhető a per.

Vajon miért állhatott el mindkét jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező konkurens a pertől? Az ok annak belátása lehetett, hogy akkor lehet mielőbb ideiglenes hatósági szerződéshez jutni a 92,9-en, ha a frekvenciára vonatkozó pályázati eljárás valamilyen formában mégis lezárul. (A médiatörvény 65. §-a kimondja, hogy ilyen ideiglenes engedély csak akkor adható ki, ha a „médiaszolgáltatás másoknak okozott zavarás nélkül folytatható”.) Miután visszavonták a pereket, formailag lehetővé vált a pályáztatás folytatása. Ezt követően a hatóság rövid úton ki is mondta: a Klubrádió pályázatát sem fogadja el. Nincs győztes.

Az indoklás szerint ennek egyrészről pénzügyi okai voltak – a hatóság úgy ítélte meg, hogy adósságai miatt bármikor kényszertörlési eljárás indítható a rádió ellen –, a pályázatban bemutatott műsorterv továbbá „nem felelt meg a rádiózás alapvető követelményeinek”; de a hatóság a vizsgálat második szakaszában olyan alaki hibát is megállapított, amit első körben nem. Ezzel a pályáztatás eredménytelenül zárult, és megnyílt a lehetőség az ideiglenes hatósági szerződések érvényes megkötésére.

Három héttel a pályázat lezárását követően, még azelőtt hogy az új, hosszú távú pályázat lehetőségéről bármilyen tájékoztatás született volna, a hatóság befogadta a Spirit FM újabb kérelmét, és a május 3. és október 29. közötti időszakra ideiglenes kereskedelmi rádiós szerződést kötött a rádiót működtető egyesülettel. Kitört a balhé: Arató „jól idomított ellenzéki kollaboránsoknak” nevezte a „frekvenciát elbitorló” spiriteseket, Tamás Gáspár Miklós az ATV-csoport bojkottjára szólított fel, de hasonlóan tett Hadházy Ákos, majd Iványi Gábor is. Hiába hangoztatta a Spirit FM vezetése, hogy ideiglenesen nyertek sugárzási jogot, a rádiós piac szereplői pontosan tudták: aki átvesz egy ilyen értékes frekvenciát, az jó eséllyel be is rendezkedik ott. A politika és piac logikája egyaránt ezt diktálja. És később pontosan így is történt.

Németh Szilárd, az ATV vezérigazgatója Fotó: Szabados Attila / ATV

Ami sokáig nem történt még meg, az a jogosultságra vonatkozó pályázat kiírása volt. Némethék kevesebb mint fél évre kaptak sugárzási jogot, így október végéhez közeledve újra aktuálissá vált a kérdés: mi lesz a frekvencia sorsa hosszú távon? Mi történik, ha lejár az ideiglenes engedély? Erre a kérdésre Némethék sokáig hiába várták a választ a hatóságtól.

2021 tavaszától az NMHH egymás után pályáztatta meg a milliós elérésű fővárosi (95,3; 105,9; 96,4; 103,9; 102,1) és jelentősnek számító vidéki (Székesfehérvár, Nyíregyháza, Debrecen, Tatabánya) frekvenciákat. A legértékesebbeken az új területekre betörő Bíró Balázs-féle LBK és leágazásai taroltak.

A 103,9-en az LBK Rock Kft., a 105,9-en az LBK Sport – ebből lett a Nemzeti Sport-főszerkesztő és Puskás Ferenc-ügyi nagykövet Szöllősi György Sportrádiója –, a 96,4-en az LBK Base futott be győztesként. Bíró a Sportrádió esetében voltaképpen strómanként járt el: egyből továbbadta a jogosultságot nyert cégét: a 95,3-at a KESMA-hoz tartozó Karc FM vette át. A hatóság megbízható kezekbe szórta ki a frekvenciákat a kampány előtt.

De a 92,9-re vonatkozó tender csak nem akart feltűnni a kiírások között.

Ez a helyzet a Spirit számára látszott inkább fojtogatónak. Azok után, hogy hallgatóikat átterelték, és elkezdtek sugározni a fővárosi közönség előtt, súlyos presztízsveszteséggel járt volna visszasomfordálni a kerületi frekvenciára, miközben a közönség duzzasztásával küzdöttek. Ebben az időben a Spirit FM-nek az NMHH mérése szerint a rádión átlag napi 15 ezer hallgatója volt. A Klubrádió nem mérette magát a hatóságnál a 2021-et megelőző években, de Arató közlése szerint a leválás előtt 150 ezres nagyságrendű közönségük volt.

Németh Szilárdnak és rádiójának a sorsa innentől leginkább a hatóságon múlt. A jogszabály márpedig világosan fogalmaz: egy vállalkozás egy éven belül csak egyszer folyamodhat ideiglenes sugárzási engedélyhez. A médiatörvény vonatkozó pontjának - 65. § (1) - nyilvánvaló célja, hogy a használati jog valóban ideiglenes maradjon, érvényes pályázat nélkül senki ne használhassa huzamosabb ideig a frekvenciát. Az biztosan nem tudható, hogy a tender késleltetése tudatos macska-egér játék volt-e a politika részéről, de a kampány közeledtével ez a kivárás semmiképp nem tűnt véletlennek.

Ebben a helyzetben nem maradt más lehetőségük a feleknek, mint megkerülni a törvényt. Október 13-án a hatóság közleményben jelentette be, hogy ideiglenes hatósági szerződést köt az X AND A Kft.-vel a 92,9-es frekvencia ideiglenes használatára a 2021. november 14. és 2022. május 12. közötti időszakra.

Az X and A Kft. Németh Sándor és Németh Szilárd multifunkcionális családi vállalkozása, amely gépjárműalkatrész-nagykereskedelemtől reklámügynöki tevékenységig mindenre használható, amire a családnak épp szüksége van.

Így az az abszurd helyzet állt elő, hogy ugyanazt a Spirit FM-et egyik napról a másikra a KRE helyett egy új, a hatóság előtt korábban ismeretlen médiaszolgáltató kezdte sugározni. Az NMHH úgy fogadta be a kérelmet, mintha valóban egy másik vállalkozás vette volna át a sugárzási jogot, nem pedig az azonos rádióhoz kapcsolódó proxycég. A hatóság szignálta a szerződést.

Némethék nem is csak megkerülték a médiatörvényt, de meg is sérthették azt. A vonatkozó jogszabályi rendelkezés – 65.§ / 5b – ugyanis úgy szól, hogy az ugyanarra a frekvenciára egymás után megkötött ideiglenes hatósági szerződések között legalább tizenöt napnak el kell telnie.

A KRE ellenben a szerződése lejárta és az X and A Kft.-szerződés életbe lépése – október 29. és november 14. – között zavartalanul sugárzott tovább a frekvencián. Ezt máig bizonyítják a Youtube-ra ebben az időben kirakott felvételek, köztük Pajor Tamás és Nagy Feró duettje vagy Deák Dániel kollegiális bejelentkezése Hont Andrásnál. A hatóság, amely néhány napos adatszolgáltatási mulasztásra hivatkozva évek múltával szerződést bontott a Klubrádióval, ebben az esetben szóvá sem tette a dolgot.



Frekvenciapóráz

2021 decemberében a hatóság – háromnegyed éves várakoztatás után – végül újra kiírta a 92,9 hosszú távú használatára vonatkozó pályázatot. De továbbra sem volt sürgős számára meghozni a végső döntést. Végül nyáron, további fél évvel később, jócskán a választások után lépett a testület – kiszolgáltatott helyzetben tartva a Spiritet a kampány teljes ideje alatt.

A folyamatos halogatás nyomán Némethéknek nem maradt más lehetőségük, mint harmadszor is ideiglenes engedélyhez folyamodni, azaz ismét megkerülni a törvényt, és reménykedni a hatóság jóindulatában. Ezúttal Németh Szilárd saját cége vette át a szolgáltató szerepét. Május 10-én jelentette be a hatóság, hogy ideiglenes hatósági szerződést köt a Németh Média Kft.-vel a Budapest 92,9 MHz frekvenciára, a 2022. május 28. és 2022. július 26. közötti időszakra. Ahogy előzőleg novemberben, a két ideiglenes szerződés között előírt tizenöt napos periódusban – május 10. és 28. között – ismét szólt a Spirit.

Hogy ez jogszerűen történt-e, arról megkérdeztük a hatóságot, de nem válaszoltak. Ettől fogva valószínűleg Némethék sem tudták követni, épp melyik cégük állítja ki a számlákat: a Spirit honlapján július elején is az X and A Kft. van feltüntetve médiaszolgáltatóként, pedig jelenleg szerződés szerint a Németh Média szolgáltat.

Decemberben a frekvencia állandó és hosszú távú használatának jogára már csak a Klubrádió és a Spirit pályázott, miután az LBK cégei ősszel már begyűjtöttek három frekvenciát. Némethék, bár épp a Németh Média Kft.-n szolgáltatták a műsort, ezúttal ismét egyesületükön, a KRE-n keresztül pályáztak. Ilyen előzmények után keveseket lephetett meg, hogy júniusban, félévnyi előszobáztatás után a hatóság a Spirit FM pályázatát hozta ki győztesnek, és 10+7 évre Némethéknek adta a frekvencia használatának lehetőségét.

A hatóság indoklása szerint „a magas szakmai színvonalú pályázatokat a Médiatanács szinte valamennyi értékelési kategóriában maximális pontszámmal jutalmazta. A Közösségi Rádiózásért Egyesület a kevesebb műsorismétlésnek köszönhetően végül előnybe került versenytársával szemben és összesen 48 pontot szerezve – a Klubrádió Zrt. 47 pontja ellenében – tíz évre elnyerte a frekvencia használati jogát”.

Fotó: NMHH

Az ábra szerint érdemes volt az ATV-csoportnak 2019-ben belépnie a piacra: a 87,6-on szerzett egyévnyi tapasztalattal ugyanúgy megkapták a maximális 3 pontot, mint a több mint húsz éve sugárzó Klubrádió. A hatóság a „műsorterv szubjektív értékelése” pontban találta erősebbnek a Spirit pályázatát – jóllehet, az ismétlések aránya objektív mérőszám, amiről a kiírás formailag nem rendelkezett. A Spirit ezzel együtt is kevesebb eredeti tartalmat sugároz, a programterv jelentékeny részét ATV-s műsorok ismétlései adják (Egyenes beszéd, Civil a pályán, Öt, Csatt, Húzós stb.), ám ezeket a hatóság eredeti műsorként vette számításba.

Arató a döntést követően „a frekvenciánkat bitorló entitásnak" minősítette a Spirit FM-et, és azt mondta, „a Médiatanács intézményesített frekvenciafosztást végez. Lenyilatkozta továbbá, hogy már csak azért sem indulnak el másik frekvenciapályázaton, mert „nem lenne konzekvens, hogy ugyanannál az entitásnál pályáznánk ismételten, amelyik egyszer már elvette a frekvenciát, ugyanis ezek után nem bízunk benne, hogy a testület valaha is győztesnek hoz ki bennünket, amíg ez a mostani rendszer működik”.

Befolyás a kritika felett

A hatóság és annak tavaly távozott elnöke, Karas Mónika sokéves hagyatéka egyaránt bizonyítja, hogy az Orbán-rendszer médiapolitikájában nagyon ritkán történnek véletlenek. Ennyi egymás után végképp. Mivel jelentős részben ebben látja túlélése garanciáját,

ezen a pályán legkövetkezetesebb és legkíméletlenebb a hatalom; a szabad nyilvánosság ellen vívott küzdelemben mindig és minden körülmények között érvényesíti érdekeit. Okkal merül fel a kérdés, mi az, ami miatt a Spirit ilyen látványos gesztusokat érdemel a hatalomtól?

Az ATV-csoport a protestáns pünkösdista-karizmatikus Hit Gyülekezete (HGY) és annak vezetője, Németh Sándor tulajdonában van. Nyugodtan ide lehet sorolni a Spiritet is: bár a KRE tagsága nem nyilvános, de az összes Spirit-médiaszolgáltató az ATV székhelyén van bejegyezve, egyedi megállapodás szerint sugározzák újra az ATV műsorait, és a műsorvezetői gárda is jelentős, szinte teljes átfedést mutat.

Az ATV-csoport lassan húsz éve a baloldali-liberális érzelmű politikai közönség fontos tájékozódási pontja. Ez annak ellenére igaz a mai napig, hogy Németh Sándor – akit politikai kapcsolatai sokáig döntően az SZDSZ-hez fűztek, és akit kis túlzással üldöztek az első Orbán-kormány idején – 2010 után egyre látványosabban közeledett a regnáló hatalomhoz, és gyülekezete idővel meg is kapta a bevett egyházi státuszt.

Spirit-stúdió 2020 augusztusából Fotó: Spirit FM FB

2014 után az ATV és a Hit Gyülekezete egyaránt százmilliós nagyságrendű támogatásokhoz, hirdetésekhez, illetve megrendelésekhez jutott kormányzati oldalról, Németh Sándor pedig a következő választás közeledtével egyre nyíltabban propagálta a Fideszt. A lelkész azóta több fontos ideológiai ügyben kiállt a kormány mellett, és politikai pozíciói erősödésével párhuzamosan növelni tudta részesedését és befolyását az ATV-ben is.

Az „alkalmazkodási” folyamat részeként a politikai műsorok aránya drasztikusan csökkent a csatornán az elmúlt öt-hat évben – előbb bulvárral, később kvízműsorokkal töltötték fel a műsortervet –, több emblematikus riportertől megváltak, de a közéleti profil így sem szűnt meg teljesen. Ennek elsősorban üzleti okai lehettek: a közönség számottevő része kormánykritikus, és kifejezetten igényli a politikai témákat, így az ATV-t, különös tekintettel a közéleti műsorok témaválasztásaira, az elmúlt években folyamatosan, de lassan csillapodó kormánykritika és középre húzás jellemezte. A kevésbé politikus, alapvetően véleményműsorokra építő programterv megvalósítója az operatív vezető, Németh Szilárd volt – jelenleg is ő a legfontosabb kapocs a tévé és a rádió közti kooperációban, és ő tartja a kapcsolatot a politikával is.

Németh Szilárd abban hisz, hogy minden oldallal jóban kell lenni: a Rogán családhoz régi személyes ismeretség fűzi, de ez igaz jó néhány baloldali politikusra is. A legérzékenyebb politikai témákat és szereplőket – Orbán Viktor családja, Hatvanpuszta, Rogán Antal ügyei – ezért igyekeznek elkerülni a közéleti adásokban. A tévécsatorna egyik volt alkalmazottja beszélt is erről a 444-nek korábban, hangsúlyozva, hogy ezenfelül a vezérigazgató nagy szabadságot ad a szerkesztőknek, és kifejezetten kedvelik a kollégái.

Érdemi eltérés ehhez képest a Spiriten sincs: Némethék itt is igyekeznek színesíteni a palettát. Vegytiszta pártpolitika leginkább a délutáni műsorsávban, a betelefonálós Beszólóban van, a közéleti tartalomban leginkább az ATV ismétléseire építenek; a maradék teret pedig többek közt Trunk Tamás ifjúsági műsora, a Corporation Z, a nagy kalandor Tarjányi Péter biztonságpolitikai fejtegetései, Puzsér Róbert puzsérkodásai, a kormány Hungary Helps programjának promóciója és az elmaradhatatlan Németh-féle istentisztelet tölti ki.

Ami különbség, hogy az éterben mintha szívesebben utat találnak a szerkesztőkhöz a kormánytagok, mint az ATV-ben. Bár az Egyenes beszéd mini-tévéinterjúit olykor a legbefolyásosabb politikusok is bevállalják, olyan 40-50 perces mélyinterjúkat viszont, amikre a Spiriten néha vállakoznak kormánytagok, sehol nem látni a fideszes médián túl. Semjén Zsolt nemrég egyenesen a Karmelitában fogadta a stábot, Szijjártó Pétert háromnegyed órán keresztül kérdezték a stúdióban, Schmidt Mária ugyanitt visszatérő vendég, és hasonló terjedelemben nyilatkozik a politikáról.

Jelentékeny közéleti médium alapítása vagy működtetése politikailag évek óta engedélyköteles Magyarországon. Aki nem adja le a portékáját, nem tartja be az informális szabályokat, hovatovább ellenkezik, abból ellenség, de minimum politikai ellenfél lesz. Aki nem mértékletes a miniszterelnöki családdal, vagy nem veszi fel a telefont, amikor fel kell venni, arra ugyanez a sors várhat. Ez történt egykor Spéder Zoltán volt Index-tulajdonossal, ez történt Simicska Lajossal, az Orbán ellen fordult Nemzet-csoport vezetőjével, ez történik a megfigyelt és megfenyegetett Varga Zoltánnal, a Centrál Médiacsoport tulajdonosával. Nem ez történt viszont Németh Sándorral: vele meghurcolás helyett a kormány együttműködésről szóló szerződést írt alá.

A hatalom olyan arányban uralja a nyilvánosságot, hogy a kritikus vagy annak látszó médiumok tulajdonosai közül is sokan kiszolgáltatottnak vagy lekötelezettnek számítanak. A vidéki nyilvánosság döntő részét uraló propagandagépezet további duzzasztása indokolatlan – a 2022-es győzelem óta inkább áramvonalasítás zajlik, leépítésekről és lapbezárásokról (Pesti TV, Ripost, Figyelő, Világgazdaság) szólnak a hírek; az erőforrások döntő része a Facebookra összpontosul.

Jelentőségük van viszont a kritikus közönséget elérő brandeknek. Erről szólt az Index elfoglalása; erről szól a kisebb, ellenzéki érzelmű, városias szavazókhoz mégis könnyebben eljutó médiumok, mint a Rogán Antal üzlettársának befolyása alatt álló 168 óra és a Pesti Hírlap kiadójának életben tartása. Erről szólnak az államtól több szálon függő Leisztinger Tamás-féle Népszavához juttatott állami hirdetések is.

A kormánypárti médiavilágot ismerő forrásunk szerint ebből a szempontból fontos tanulság volt a 2019. őszi Borkai-ügy. Az önkormányzati választáson elszenvedett vereséget a Fideszben a szexbotrány „szűnni nem akaró médiavisszhangjának” tulajdonították be. A Borkai-eset nyomán született meg az a stratégiai döntés is, hogy az Index elleni üzleti-politikai műveletet mielőbb el kell indítani. A politikai cél nem feltétlenül a direkt befolyásolás vagy a manipuláció, hanem a függőségi viszony megteremtése, ami az ilyen krízishelyzetekben használható.

Az orbáni médiapolitika elsősorban tulajdonszerzésre törekszik, de akár állami hirdetések folyósítása, vagy más érdekeltségek támogatása útján is képesek működtetni ezt a viszonyt. Ez a logika azt diktálja, hogy minden valamire való médiaszolgáltató köreibe próbáljanak meg bejutni. A Klubrádió sem jelent ez alól kivételt: Aratóéknál 2015 után 14 százalékos részesedést szerzett az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséghez (EMIH) kötődő Brit Media Kft., amiben a Rogánhoz közeli Shabi Michaeli később szintén tulajdonrészt szerzett. Más kérdés, hogy Michaeli végül elkésett, és azután szállt be, hogy a Brit Media Kft. átadta részesedését egy Bar Josef Itamar nevű izraeli állampolgárnak. Arató saját elmondása szerint vele még sosem találkozott, a közgyűléseken a jogi képviselője vesz részt.

Az egzisztenciális kiszolgáltatottság fenntartásával a hatalom kritikus médiumok esetében is képes mérsékelni egyes botrányok hatóerejét; akár el tudják terelni a közbeszédet számukra előnyösebb témák irányába. Emlékezetes példája volt ennek, amikor a rogáni befolyás alatt működő Pesti Hírlap Dobrev Klára mellett kezdett kampányolni az ellenzéki előválasztás második fordulójában.

A függetlennek látszó terek felett befolyásra törekvő médiapolitika abból a felismerésből indul ki, hogy a kritikus nyilvánosság így vagy úgy, de mindenképp megtalálja a maga csatornáit. A hatalom egyre inkább igyekszik arra is hatást gyakorolni, hogyan gondolkodjanak róla politikai ellenfelei.

A médiahatóság válaszai többszöri határidő-egyeztetés nyomán sem érkeztek meg kérdéseinkre. A Spirit FM részéről Németh Szilárd és Korvin Tibor sem reagált.

Címlapi és cím feletti kép: Kiss Bence.