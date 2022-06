Végleg elveszítette a korábbi frekvenciáját a Klubrádió

Eldőlt a Budapest FM 92,9 frekvencia sorsa, a Médiatanács úgy döntött, hogy a kiírt pályázatot az ATV-hez tartozó Spirit FM nyerte. Egyetlen ponttal győzték le a Klubrádiót.

Ez a frekvencia korábban a Klubrádióé volt, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2020 szeptemberben jelezte, hogy jogsértésekre hivatkozva nem hosszabbítja meg a jogosultságot. (A döntés miatt az Európai Bizottság kötelességszegési eljárást indított a magyar kormány ellen, az arányosság érvényesítésének elmaradása és az egyenlő bánásmód megsértése miatt. Ez az ügy még folyamatban van.)

Ezután a frekvenciára új pályázatot írtak ki, hárman indultak, de az első körben ketten elbuktak, csak a Klubrádió jelentkezése maradt érvényes. Azonban a Médiatanács hiába fogadta be elsőre a pályázatát, végül 2021 márciusban kizárták a Klubrádiót is, mert gazdasági működését nem tartották megalapozottnak, és a műsorstruktúra összeállításában is találtak alaki hibákat, például volt olyan műsor, aminek ismétlése időben eltért volna az eredetileg tervezett adás hosszától.

Ezt a döntést a Klubrádió bíróságon támadta meg, de a Kúria ellenük döntött tavaly szeptemberben.

A frekvenciára ezután még újabb pályázatot írtak ki, ez zárult le most. Ketten indultak, a Klubrádió és a frekvenciahasználatra ideiglenes engedélyt kapó, ATV-s Spirit FM. A Médiahatóság keddi, de csak ma nyilvánosságra hozott döntéssel a Spirit FM-nek adta a frekvenciát 10 évre. Indoklásuk szerint „a magas szakmai színvonalú pályázatokat a Médiatanács szinte valamennyi értékelési kategóriában maximális pontszámmal jutalmazta. A Közösségi Rádiózásért Egyesület a kevesebb műsorismétlésnek köszönhetően végül előnybe került versenytársával szemben és összesen 48 pontot szerezve – a Klubrádió Zrt. 47 pontja ellenében – tíz évre elnyerte a frekvencia használati jogát”.

Arató András, a Klubrádió vezetője a Media1-nek „ a frekvenciánkat bitorló entitásnak" minősítette a Spirit FM-et, és azt mondta, hogy „a Médiatanács intézményesített frekvenciafosztást végez. Hozzátette, már csak azért sem terveznek elindulni másik pályázaton, mert nem lenne konzekvens, hogy ugyanannál az entitásnál pályázzanak ismételten, amelyik egyszer már elvette a frekvenciájukat, ugyanis ezek után nem bíznak benne, hogy a testület őket valaha is győztesnek hozná ki, amíg ez a mostani rendszer van”. Így online folytatják tovább.

Megkérdezték tőle, hogy áll a strasbourgi nemzetközi bíróságon a Klubrádió ügye, amit idén januárban indítottak a Magyar Állam ellen. Arató azt válaszolta erre, a pertől azt nem is remélhetik, hogy visszakapják a frekvenciájukat, Strasbourgnak nincs kompetenciája frekvenciát adni, vagyis ezek a perek általában kártérítési jellegűek.