A 444 tarolt a nagy presztízsű sajtódíj ünnepélyes átadóján

Etyeken kedd este, első alkalommal, de hagyományteremtő jelleggel Plankó Gergő átadta a legjelentősebb újságírói teljesítményekért járó díjakat. A teljesen normális külsőségek közepette megrendezett, emberinek mondható, még elviselhető csinnadrattával lezajlott gálán több kategóriában is taroltak a 444.hu újságírói.

1. Az év címlapképe-díjat Erdélyi Péter nyerte el az oktatásról szóló cikkekhez újra és újra és újra felhasznált székek az üres osztályteremben című képért.

2. Az év háborúja-díjat Botos Tamás söpörte be a Magyarország halld szavunk című 56-os emlékévre készült dal elleni hősies küzdelméért. A harc eredményeként a már éppen feledésbe merülő nótát a Petőfi Rádió most orrba-szájba játssza.

3. Az év számlálója-díjat anarki nyerte el, a méltán népszerű visszaadottlovagkereszt-számlálóért.

4. Az év coubozója díjat szoros versenyben, de megérdemelten Czinkóczi Sándor kollégánk hozta el. Hát, nézzék ezt a csodálatosan kimunkált coubot, az Isten szerelmére!

5. Az év coubhallgatója Uj Péter főszerkesztő lett, aki a munkahelyén, akár egy órán át is képes hangosan, rezzenéstelen arccal vagy akár hahotázva és térdet csapkodva folyamatosen egyetlen 10 másodperces coubot hallgatni. Lenyűgöző teljesítmény.

6. Az év levelezése-díjat Tamás Bence Gáspár és Bede Márton kapták megosztva az egymással folytatott kíméletlenül őszinte, sokszor a végletekig személyeskedő levélváltásaikért. Szép volt fiúk.

7. Az év noszogatása-díjat Mészáros Zsófi nyerte el, aki a produceri szemlélet elkötelezett híveként elképesztően sikeresen sarkalta munkára a 444 újságíróit.

8. Az év szerkesztői kérdése-díjat Haszán Zoltán húzta be a minden valamire való újságírót hadrendbe állító vissza-visszatérő motivációs kérdésével: „Ki mit ír ma?”

9. Az év szöge a politikai korrektség koporsójába-díjat Rényi Pál Dániel kapta a 444 történetének legkorrektebb oknyomozó jellegű, magát megnevezni nem akaró forrásból származó buzizásért.

10. Az év legtrendérzékenyebb riportja-díjat Magyari Péter újságíró legenda vehette át a Hisztérikus nyüzsgést okozott egy ritka pokemon feltűnése a Central Parkban címmel megjelent posztjáért. Szép volt, Peti!

11. Az év árokbetemetője-díjat Ács Dániel emelhette a magasba, aki megírta az első és egyetlen cikket a 444-re, amivel Bayer Zsolt maradéktalanul egyetértett, sőt az írást teljes terjedelmében újra közölte blogján. Peace!

12. Az év címe-díjat emberfeletti jelzőhalmozásaival Kasnyik Márton söpörte be. Ilyenekre kell gondolni: Lemondott az ügyfeleinek számláival nagy tömegben trükköző, közpénzeket is elpazarló, saját zsebét megtömő, magát Hitlerhez is hasonlító nagybank vezetője

13. Az év szerkesztőségi kommentje-díjat Sarkadi Zsolt vitte haza, aki a Vizoviczki-cikke alá érkezett kommentre azt válaszolta: “nem a bizonyítványt akarom magyarázni, de nem igaz, amit mondasz, bro”. Parád-riposzt-tus.

14. Az év streamje-díjat nagy fölénnyel Szily László zsebelte be, aki egyik ügyeletében 3 órás és 14 perces rekordméretű szünetet tartott.

15. Az év streamposztja-díjat Horváth Bence nyerte a A vombatsegg a természet egyik titkos csodafegyvere című cikkért. Le a kalappal!

16. Az év újságírása-díj Herczeg Márk kollégánké lett, egy olyan ma már klasszikusnak számító cikkért, amit még Mészáros Lőrinc sajtósa is megosztott: Ez a hír sajnos nem fog annyi lájkot kapni, mint Berki Krisztián vagy Aleska :-(

17. Az év beköszönője ellenszavazat nélkül Király András lett.

18. Az év riporteri kérdését Kulcsár Rebeka tette fel a Balaton Soundon: „Megpakoltad a táskát?”

Gratulálunk a díjesőhöz. Megelégedni nem ér. 2017-ben még jobban odatesszük magunkat.