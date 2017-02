Alekosz bukta a nyereménylakását

Vissza kell adnia a nyereménylakását Nagy Alekosznak, miután a Fővárosi Ítélőtábla kedden helybenhagyta a az elsőfokú bíróság korábbi ítéletét. A másodfokú bíróság ítélete szerint a szerződésszegő Alekosz teljes egészében elveszti lakásának tulajdonjogát, és az visszakerül az RTL Klubhoz, számolt be róla a Fókusz.



Az érdi biztonsági őr 2011 májusában nyerte meg a ValóVilág 4-et, és vehette át a VIII. kerületi, lakást, ami 51 négyzetméter alapterületű és tartozik hozzá egy 65 négyzetméteres terasz is.

2011 őszén aztán szerződésszegést követett el azzal, hogy a TV2 ÖsszeEsküvők műsorában vállalt szerepet. Az RTL Klub azonnal pert indított. Ennek az eljárának lett most vége 5 évnyi pereskedés után. Most Alekosznak a 1,2 millió perköltséget is kell fizetnie. Ha ezt nem teljesíti, ráküldik a végrehajtókat.

A Facebookon az ügyről Alekosz azt írta:

„Megmondom mi van. A lakás továbbra is az én tulajdonomban van. Ahogyan évekkel ezelőtt is. Az Ügy még nem ért véget.”