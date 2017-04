Bocsánatot kért a kormányhivatal Andreától, aki a kisfia kerekesszékének rögzítésére kért támogatást

Andrea hétéves kisfiának, Ferkónál születésekor oxigénhiányos állapot lépett fel, újra kellett éleszteni. Ferkó emiatt súlyos, maradandó sérüléseket szenvedett. Andrea januárban igényelt 90 ezer forint autóátalakítási támogatást a Pest Megyei Kormányhivataltól. Már nem bírja el egyedül a kisfiút és a kerekesszéket, ezért kell rámpa és rögzítő a kocsiba, ennek sok százezres költségéből lehet 90 ezer forintra pályázni. Andrea pályázatát néhány hete utasította el a Pest Megyei Kormányhivatal, lényegében azt írták, hogy Ferkó nem elég beteg. A történetről itt írtunk bővebben.

A héten levelet kaptunk a kormányhivataltól. Azt írták, hogy

„a kiskorú gyermek közlekedési támogatása téves jogszabályi értelmezéssel és erre való hivatkozással hibásan került elutasításra. A járási hivatal ezért ezt a döntését haladéktalanul visszavonta. A jogosult édesanyját a korábbi döntés visszavonásáról tájékoztatta az Érdi Járási Hivatal, egyben elnézést kérve a sajnálatos hibáért.”

A hivatal szerint a konkrét kérelmeket elbíráló bizottság júniusban ül össze, ezért Andreáékat lényegében nem érte hátrány, a döntés gyors megváltoztatás miatt az ő pályázatukról is időben tudnak dönteni. Azt is leírták, hogy az „ügyintézőt a kormányhivatal a téves előkészítő munka miatt írásbeli figyelmeztetésben részesítette”.

Andrea a blogján is arról írt, hogy ketten is felhívták a hivataltól és bocsánatot kértek tőle. A múltheti cikkünk után rengetegen küldtek neki adományt, ezekből jut az autó átalakítására, és ha minde jól megy még a lakásuk akadálymentesítésére is. Most Ferkó és a hozzá hasonló gyerekek óvodájának, a Völgyzugolyháznak keresnek új helyet.