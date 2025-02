400 millió dollárért rendelne páncélozott Tesla Cybertruckokat az amerikai külügy

photo_camera Ramzan Kadirov legendás, felfegyverzett Cybertruckja Fotó: RKadyrov_95 via Telegram/via REUTERS

Az amerikai külügy frissen publikált 2025-ös beszerzési listája szerint idén 400 millió dollárt terveznek költeni páncélozott Tesla pickupok, vagyis Cybertruckok beszerzésére. Nem a teljes összeg jár a Teslának, ebből a 400 milliós keretből fizetik majd a tuningcégeket is. Ilyen például az Armomax nevű vállakozás, amelyik Cybetruckok páncélozásával és golyóálló üveggel való felszerelésével foglalkozik, de a kínálatukban van a kocsi mögötti útra szögeket szóró kiegészítő is.

Ez az első alkalom, hogy gyakorlatban is előkerül az, amit Elon Musk kormányzati kinevezésekor pontosan előre lehetett látni: összeférhetelenség állhat elő mivel a milliárdos feladata a kormányzat kiadásainak radikális csökkentése, az összes beszállítói szerződés felülvizsgálata, miközben több cége is a kormányzat beszállítója.

Most is csípős hangú cikkek és híradóblokkok születtek ezt az összeférhetelenséget kidomborítva, miközben a sztori másik fele az, hogy a most publikált beszerzési listát még 2024. decemberében állították össze, amikor még Joe Biden volt az amerikai elnök. Az is igaz, hogy Donald Trump ekkor már megválasztott elnök volt.

A New York Times összesítése szerint Musk különböző cégei az elmúlt 5 évben összesen 13 milliárd értékű beszállítói szerződést kötöttek különféle amerikai kormányszervekkel. A legnagyobb összeget Musk űrrakétacége, a SpaceX kasszírozta.

A még nem harctériesített Cybetrucokok ára 80 ezer dollár körül mozog.