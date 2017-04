Netanjahu lemondta a találkozóját a német külügyminiszterrel, amiért civil szervezetek képviselőivel tárgyalt

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök váratlanul lemondta a keddre tervezett találkozóját a német külügyminiszterrel, Sigmar Gabriellel. A Financial Times arról ír, hogy az izraeli kormányt az háboríthatta fel, hogy a német diplomata nem tett eleget kérésüknek, hogy ne találkozzon emberi jogi szervezetek képviselőivel.

Gabriel a figyelmeztetés ellenére tárgyalt a Breaking the Silence nevű emberi jogi szervezet tagjaival és több olyan NGO képviselőjével is, melyek kritikusak Izrael jobboldali kormányával szemben. A Breaking the Silence híresen kritikus az izraeli telepespolitikával szemben, és tagsága elsősorban a hadsereg tagjaiból és tartalékosokból áll, a megszállt palesztin területeken szolgáló katonákkal készít riportokat. A jelentésekbe foglalt nyilatkozatokat a szervezet névtelenül teszi közzé.

De a konfliktust mélyíthette az is, hogy Gabriel miután tárgyalt Rámi Hamdalláh palesztin miniszterelnökkel, arról beszélt, hogy az izraeli-palesztin konfliktus egyetlen reális rendezési lehetősége a kétállami megoldás, amely Izrael érdekét is szolgálja.

A német külügyi tárca vezetője ismételten óvott a régi konfliktusok újbóli fellángolásától, illetve az újabb terrorszervezetek térnyerésétől, amennyiben a békefolyamat nem indulna be.



Hamdalláh arról beszélt, hogy az izraeli telepes építkezések a palesztin területeken akadályozzák a kétállami megoldást, amelynek értelmében Izrael Állam mellett az 1967-ben elfoglalt Gázai övezet és Ciszjordánia területén kellene létrejönnie a leendő palesztin államnak. (Izrael 2005-ben egyoldalú döntés alapján kivonult a Gázai övezetből.) A kormányfő felszólította Németországot és az EU-t: gyakoroljanak nyomást a zsidó államra, hogy vessen véget a megszállásnak.

Gabriel hangsúlyozta: nem tragédia a találkozó lemondása, és ettől sem az ő, sem pedig Németországnak az Izraelhez fűződő kapcsolata nem változik meg. A német külügyminiszter egyben leszögezte: "úgy véli, hogy itt és most nem válhatnak az izraeli belpolitika játékszerévé".

Netanjahu hivatala viszont védelmébe vette a találkozó lemondását. "Netanjahu kormányfő olyan politikát folytat, miszerint nem találkozik olyan külföldi látogatókkal, akik a zsidó államban tett diplomáciai útjukon izraeli katonákat háborús bűnösként rágalmazó csoportokkal ülnek össze" - közölte a miniszterelnöki hivatal. Hozzáfűzte: az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és más országok vezető politikusai sem egyeznének bele egy ilyen találkozóba. (MTI, Financial Times)