Tízezer faütőt oszt ki egy indiai miniszter a fiatal feleségeknek, hogy meg tudják védeni magukat a bántalmazó férjeiktől

Gopal Bhargava miniszter is részt vett azon a kormány által szervezett esküvőn, amin közel 700 párt adtak össze Madhja Prades államban. A frissen férjhez ment nőknek a miniszter egy-egy faütőt adott át. A lapátszerű eszközt hagyományosan arra használják, hogy a koszt kipüffüljék a ruhákból, de most a botokon volt egy felirat is, hogy "a részegesek megveréséhez", illetve, hogy "A rendőrség nem fog tenni semmit".

Az AFP beszámolója szerint a szombati esküvőn Bhargava előbb arról beszélt, hogy előbb a férjeik értelmére próbáljanak meg hagyatkozni, de ha nem hajlandóak odafigyelni, akkor hagyják a falapátokat beszélni. A miniszter elmondta azt is, hogy ezzel a lépéssel az állam vidéki településein élő nők nehézségeire akarta felhívni a figyelmet, mivel sokan élnek közülük állandó családon belüli erőszakban, szenvednek el bántalmazást alkoholista férjeiktől.

Képünk csak illusztráció, egy másik tömeges esküvőt ábrázol Fotó: STR/AFP

A miniszter szerint szó sincs arról, hogy ezzel a lépéssel provokálni vagy rávenni akarná a nőket, hogy kövessenek el erőszakot. Épp ellenkezőleg, ezeknek a botoknak hála megelőzhető az erőszak szerinte.

A miniszter összesen tízezer botot rendelt meg, amit a közeljövőben fognak kiosztani frissen házasodott nőknek.

Az elmúlt években több indiai államban is korlátozták az alkoholvásárlás lehetőségét, egyik fő ok éppen az alkohol okozta erőszak megfékezése volt, ami nagyon sokszor a családon belül tör ki.

Tavaly Tamil Nadu állam kormánya is betiltotta az alkoholárusítást, ezzel készülve a kampányra. Felmérések szerint a lépés kifejezetten népszerű volt a női szavazók körében, akik szerint az alkohol tehet az államban tapasztalt családon belüli bántalmazások jelentős részéért és elszívja a családok jövedelmét is.

Ugyanakkor szakértők nem értenek egyet az ilyen tiltással, mivel ez csak a sokkal rosszabb minőségű, sokszor akár halálos párlatok illegális piacának megerősödéséhez vezethet. (Guardian/AFP)