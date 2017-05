Az amerikai igazságügyi minisztérium vádat emelt egy nő ellen, mert elnevette magát a miniszter meghallgatásán

Az eset még Jeff Sessions igazságügyi miniszter szenátusbeli januári meghallgatásán történt. A Huffington Post cikke szerint a Code Pink nevű aktivista szervezet egyik tagját, Desiree Fairoozt azután kísérték ki a teremből, hogy elnevette magát, amikor egy republikánus képviselő, Richard Shelby arról beszélt, hogy jól ismert tény, hogy Sessions minden amerikai polgárt egyformán kezelt a jog színe előtt.

Valójában épp azért voltak tiltakozók a teremben, mert Sessions közismerten nem kezelt mindenkit egyformán, rasszista és homofób botrányai is voltak bírói karrierje során. A magát elnevető aktivista ellen végül a szövetségi ügyészség emelt vádat, méghozzá érvelésük szerint azért, mert a nevetés egy szándékolt zavaró viselkedés volt, ami a meghallgatás megzavarását célozta. A bíróságon még ki is hangsúlyozták, hogy a nevetés kifejezetten zavaró volt, többen oda is fordultak, amikor Fairooz elnevette magát.

A nő védelme viszont azzal érvelt, hogy reflexszerű nevetésről volt szó, nem megzavarni akarta vele a tárgyalást. Ráadásul hátul is ült, az eseményről szóló felvételeken se lehet kihallani. Az alábbi videón látható, hogy kikísérése közben már valóban kiabált és megzavarta az ülést, de a vád most nem erről szól, hanem a nevetésről, ami megelőzte a rendőri intézkedést.

A tárgyalás a héten folytatódik egy fellebbviteli bíróságon. Ha elítélik, Fairooz akár 500 dolláros büntetést és akár hat hónapos börtönbüntetést is kaphat. Egy másik vádpont is áll ellene: hogy a Capitolium épületében tiltakozott, azután, hogy kikísérték a teremből.

Fairooz ismert tiltakozónak számít, az iraki háború ellen például művérrel összekent kézzel tiltakozott az akkori külügyminiszter, Condoleezza Rice előtt. Ezúttal viszont azt állítja, hogy nem akarta megzavarni az ülést, csak nevetett. (Vox)