Megtörtént ez is, Trump és Putyin személyesen tárgyalnak a G20-csúcson

A zárt ajtók mögött már zajlik Vlagyimir Putyin és Donald Trump kétoldalú találkozója a G20-csoport hamburgi, sokoldalú csúcstalálkozóján. Túl sokat pillanatnyilag még nem tudni a megbeszélésekről, és az se kizárt, hogy ennél többet nem is nagyon fogunk. A találkozó rövid, nyilvános részében jellemzően csak udvarias semmiségek hangoztak el. Patrick Wintour, a Guardian diplomáciai tudósítója szerint Trump arról beszélt, hogy telefonon már nagyon jókat beszélgetett Putyinnal, és nagyon bízik benne, hogy Oroszország, az USA és minden más érintett számára is nagyon pozitív dolgok fognak történni.

Putyin erre tolmácsa útján azt felelte, hogy "a telefonbeszélgetés sosem elég, ha valóban azt akarjuk, hogy a kétoldalú tárgyalások kimenete pozitív legyen, és feloldhassuk a nemzetközi politikai kérdéseket, ahhoz személyesen kell találkozni. Nagyon örülök, hogy személyesen is találkozhatunk".

Trump nem volt hajlandó válaszolni azokra a bekiabált kérdésekre, hogy a tárgyaláson felveti-e az orosz beavatkozást a 2016-os amerikai elnökválasztásba. Ez amúgy a legkényesebb kérdése pillanatnyilag az orosz-amerikai viszonynak, bár az is igaz, hogy az amerikai kormányzatból pont Trump igyekszik eljelentékteleníteni az ügyet. Trump nagyon sokáig nem volt hajlandó elismerni, hogy az oroszok beavatkoztak az amerikai választási folyamatba, bár az amerikai titkosszolgálatok egybehangzón ezt állítják. Trump még júliusban is csak vonakodva ismerte el, hogy Oroszország bepróbálkozott, de egyből hozzátette, hogy szerinte más országok is próbálkozhattak. Erre semmilyen konkrét bizonyítékot nem említett, és a titkosszolgálatok se tudnak ilyenről.

A G20-csúcs másik nagy témája Észak-Korea ballisztikus rakétaprogramja és atomprogramja, ami a résztvevő országok közül Japánra és Dél-Koreára is közvetlen fenyegetést jelent, Kínának pedig kifejezetten kellemetlen. Például azért is, mert a legutóbbi rakétakísérlethez az észak-koreaiak egy Kínától beszerzett mobil platformot használtak, amit a szankciókat kijátszva, faszállító teherautóként importáltak Kínából.

Trump számára kellemetlen lehet még, hogy a G20 többi résztvevője egységesen elítéli júniusi döntését a párizsi klímaegyezmény felmondásáról. De van téma, ami Trumpot kevésbé érinti, az európai menekülthullám ügye. Erről elsősorban az európai állam- és kormányfők egyeztetnek kétoldalú megbeszéléseiken. A brit miniszterelnök, Theresa May például pénteken olasz kollégájával Paolo Gentilonival tárgyalt a britek által felajánlott segítségről. A brit belügyminisztérim és a nemzetközi fejlesztési ügynökség a migránsok azonosításában segítene, hogy "segítse a visszaküldésüket származási országukba", közölte a brit kormány egyik szóvivője. Ez 75 millió fonttal támogatnák, amit részben arra is felhasználnának, hogy anyagi támogatással ösztönözzék önkéntes hazatérésre a mediterrán útvonalon érkező menekülőket. (Via Guardian)