Amerikában betiltanák az új őrületet, az orrba tolható csokit, vagyis a csokaint

Alighogy megérkezett az amerikai boltok polcaira, máris betiltanák a Coco Lokót, a felszívható csokiport. A demokrata szenátor Charles Schumer emelt hangot az új őrület ellen és jelezte aggályait az illetékes hatóságnak az FDA-nek (Food and Drug Administration), mert hát szerinte ez bizony drog. Ő itt az orrba tolható csokivarázs, a Coco Loko:

Schumer aggódik, hogy a cucc ártalmas lehet az egészségre, és ezzel nincs egyedül. A Coco Lokoban jó adag koffein is van, ezért Schmuer levelet írt az FDA-nek, hogy azért ez elég para a gyerekekre nézve, nem beszélve arról, hogy viszonylag rossz ómen, ha egy srác már 10 éves korában az orrába tömköd porállagú dolgokat.

"Nem tudom elképzelni, hogy létezik olyan szülő, aki szerint jó ötlet, ha a gyerekei az orrukba szívnak fel stimuláló cuccokat" - fakadt ki a demokrata szenátor Coco Lokóra. Coco Loko egyébként alapvetően kakaópor, amit olyan kakaóbabból aprítanak, ami egyébként kétségtelenül tartalmaz koffeint. Vannak olyan piaci gyanúk is, amik szerint energiaitalokhoz hasonló hozzávalókat is hozzácsapnak a porhoz.

Coco Loko "jó érzést, mentális fókuszt, eki-féle eufóriát teremt" a terjesztő Legal Lean szerint, ahol egyébként a nehezen félreérthető,

