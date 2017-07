Hiába remélték, csak nem készült el hétfőre a balatonfüredi mélygarázs

Van egy jó hírem. Ha autóval látogatna Balatonfüredre, hogy megnézze a hosszútávúszást az úszóvébén, már nem fogja darabokra törni magát a mélygarázs lépcsőjén. A nemrég még burkolatlan, korlát nélküli lépcső teherbírónak látszó korlátot

Fotó: Király István

és burkolatnak látszó burkolatot is kapott. A lift használatát egyelőre még mellőznénk, bár egy munkás már azon is dolgozott a liftaknában.

Fotó: Király István

Sőt, már a garázs legalsó szintjén sem áll bokamagasságú víz.

Fotó: Király István

Június második felében többektől is jelzéseket kaptunk arról, hogy elég rosszul áll az építkezés. Június 26-án édesapám képriportot készített arról, hogy hogyan állnak a dolgok 19 nappal az úszóvébé ünnepélyes megnyitója előtt az eredetileg 800 millió forintosra tervezett, de az úszóvébé minden más beruházásához hasonlóan gyorsan dráguló, végül 1,8 milliárdból megvalósuló mélygarázsnál. Hát, nem álltak túl jól.

Öt nappal később személyesen is felkerestem a helyszínt, majd a múlt csütörtökön édesapám is újra bejárta a környéket. Mindketten azt tapasztaltuk, hogy hirtelen nagyon felpörgött a munka. Olyannyira, hogy a város egyik önkormányzati képviselője már abban reménykedett, hogy hétfőn, vagyis ma akár át is adhatják a mélygarázst. Ettől azért még távol állunk. A teremgarázsban már működnek a lámpák, de szénmonoxidjelzőknek elszívóknak még nem látni nyomát.

Fotó: Király István

A felszínen már a kertészeti munkákat végzik, látványra kész lesznek vele.

Fotó: Király István

A garázshoz vezető út is egyre jobban áll,

Fotó: Király István

Fotó: Király István

bár azért még vannak negyedkész részek,

Fotó: Király István

például még a mélygarázs főbejáratánál is nagyot markolt még a markológép.