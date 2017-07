A szervezők már azt állítják, hogy nincs is szükség a vizes vébére 1,2 milliárdért felújított épületre

A vizes világbajnokság szervezői valamiért ragaszkodnak ahhoz, hogy az ember ne higgyen a saját szemének, csak nekik. Sajnos kiderült, hogy a saját maguk által aláírt szerződés is cáfolja őket, de ez sem számít.

A szemfényvesztés a Margitszigeten lévő egykori Casino körül zajlik, ami eredetileg éppen a szervezők központjának volt szánva. Ehhez fel kellett újítani az egykori Holdudvart, a melléképületét és a környezetét is. Minderre 1,2 milliárdért szerződtek, sürgősséggel, a vizes világbajnokság projektjei ugyanis mentességet kapnak a nyílt közbeszerzési eljárások alól.

A Budapest2017 szerint a Casino kész és használják is.

A valóság ezzel szemben az, hogy nincs kész és a főépületet nem használják:

Hétfő délelőtti képek a készre jelentett és állítólag használt épületről Fotó: 444.hu

Az épületről csütörtökön reggel írtuk meg, hogy nincs olyan csoda, hogy elkészüljön a pénteki a megnyitóig.

Akkor még fogalmam sem volt, hogy milyen határidővel szerződtek a BO-TO BAU nevű miskolci céggel. A megnyitó határideje is késeinek tűnt, hogy a szervezők beköltözzenek a központi épületükbe, de azért - gondoltam - csak úgy tervezték, hogy akkora már birtokba veszik az épületet. Ezért írtam július 14-ét.

Maguk a szervezők azt állították számos kioktató válaszuk egyikében, hogy július 14-én, pénteken kész lesz az épület, minden más álhír. "Amennyiben megkerestek volna bennünket, elmondtuk volna, hogy a kivitelezők garantálják, hogy 2017. július 14-én elkészülnek a munkálatokkal, ami meg is történt. Ehhez pedig még csoda sem kellett, csak megfeszített munka."

Fürjes Balázs kormánybiztos is azt mondta az RTL-nek, hogy semmi gond nincs azzal, hogy nincs még kész az épület, mert a versenyek csak a jövő héten (ami már ez a hét) kezdődnek Budapesten, az utolsó simításokat is el fogják végezni.

Hétvégén is megnéztem, akkor is dolgoztak az épületen, ahogy most is. Több levelet váltottam a szervezőkkel, akik továbbra is magabiztosan azt állították:

„A Margitszigeten található Casino, korábbi nevén Holdudvar 2017. július 14-én elkészült, ahogy korábbi választunkban ígértük. (Nem azt írtuk, hogy 14-re készül el, hanem azt, hogy 14-én) Az épületen külső munkálatokat végeznek, az irodák terv szerint működnek.”

Próbáltam többször is rákérdezni, hogy a szerződés szerint mikor kellett volna elkészülnie az épületnek, és ha kész, mikor volt az átadás-átvétel. A válasz:

„A Margitszigeten található Casino épületének, korábbi nevén Holdudvarnak a vizes világbajnokságra kellett elkészülnie, ez pedig megtörtént 2017. július 14-én.”

Ehhez képest a közbeszerzési értesítőben megtalálható szerződésben ez áll:

Július 7. az a 14. Fotó: Közbeszerzési Értesítő

Vagyis ha július 14-én valóban elkészültek volna, akkor is késésben lettek volna, mert már 7-én végezni kellett volna a munkákkal.

Lesz-e kötbér? Merthogy lehetne:

Fotó: Közbeszerzési Értesítő

„A munkálatok nem csúsztak meg, a vállalkozó határidőre teljesített, kötbér követelésre ezért nincs szükség”



- írták a szervezők.

Majd mintha egy altertanív valóságból lépett volna elő, a szervezők szóvivője, Borsa Miklós előállt egy újabb verzióval. Kiderült, hogy a szervezőknek eszük ágában sincs beköltözni az "elméletileg kész", a világbajnokságra 1,2 milliárdért felújított épületbe.

A szóvivő az RTL-nek azt mondta: azért nincs ott a szervezőbizottság,

mert elkezdődött a verseny, és a szervezők ilyenkor nem valahol távol egy épületben vannak, hanem itt vannak a helyszíneken.

Az is elhangzott, hogy biztosan nem költöznek oda a vébé alatt. Vagyis kész, de minek.

Mondta ezt úgy, hogy korábban a maga a FINA Budapest 2017 sorolta a Holdudvar megvásárlását és felújítását a világbajnokságra elkészülő projektek közé. És úgy, mintha a Margitsziget nem lenne a világbajnokság helyszíne, a Casino pedig a Hajóstól kb. 100 méterre.

A szervezők maguk is azt válaszolták egy kérdésemre,

"Az épületben (mármint a Casinóban) már folyik a munka, amíg erre nem volt lehetőség, addig a szervezők a közeli Szikvízüzemben látták el feladataikat."



Ami szintén a Borsa szavai szerint a versenyhelyszínektől távoli Margitszigeten van.

Más jel is volt arra, hogy a szervezők komolyan számoltak a Casinóval. A korábbi központot nagyon elegánsan éppen Gyárfás Tamástól bérelték és újították fel a szervezők, ugyanis évek óta üres volt a Nap-kelte korábbi, Zuglóban lévő székháza. De aztán Gyárfás távozott az úszószövetség éléről, és rögtön nem volt már annyira vonzó a felújított épület, amit meg is vett Mészáros Lőrinc az Echo TV számára. Ezután a szervezők az Angol utca helyett a margitszigeti Casinó épületére módosították a Valtonnal őrzés-védelemre és recepciós munkára kötött szerződést. A feladat a védelem mellett erről szólt:

12 órás szolgálatban 3 fő angolul társalgási szinten beszélő munkatárssal az alábbi feladatok ellátása munkanapokon

• az irodaházba érkező személyek regisztrálása, ki és beléptetése, információ nyújtása

• ügyfélirányítás, klasszikus recepciós feladatok végzése

• a szolgálati helyen lévő telefonok kezelése

• postai küldemények átvétele, megőrzése, címzettnek történő átadása

• kulcsok, kulcskazetták illetve belépőkártyák kiadása, bevétele és kezelése

• minden a recepciós szolgálati tevékenységgel összefüggő nyilvántartás naprakész vezetése

• az adott létesítmény működési rendjének mindenkori betartatása

Ráadásul a Casino szintén felújított melléképületét valóban használni kezdték, ami azért azt erősíti, hogy a főépülettel is számítottak, de azt nem tudták birtokba venni.

Bár Borsa szavai szerint nem is akarták, csak snasszul nézett volna ki a Margitszigeten egy épület a világbajnokság idején, ezért 1,2 milliárdot ráköltöttek.

Ami viszont picit furcsa a szerződésben, hogy a vállalkozónak a munkákkal július 7-éig el kell készülnie, de a szükséges hatósági engedélyeket csak augusztus 8-ára kellett volna megszerzeni. Vagyis a világbajnokság befejezése után 8 nappal.

A valamikor minden bizonnyal átadott, 1,2 milliárdért felújított épület további fellhasználása érdekes lesz.