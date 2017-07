Súlyos biztonsági hibák vannak a BKK e-jegyrendszerében, jelszócsere ajánlott

Az Index ír arról, hogy hétvégén súlyos biztonsági réseket találtak szakértők a BKK frissen indult, a vizes vb idejére időzített online jegyeladási rendszerében, és fennállhat a veszélye annak, hogy a szolgáltatást igénybe vevők jelszavait adathalászok szerezték meg. Ez ugye azért is veszedelmes dolog, mivel sokan ugyanazokat a kódokat használják több fiókban is, és ezzel érzékenyebb adataik is veszélybe kerülhetnek.



Ez csak kockázat, de elővigyázatosságból ajánlott lehet a jelszócsere. Szakértők a hibákról már tájékoztatták a BKK-t és a rendszer fejlesztésével megbízott T-Systemst is. Akár néhány óra elegendő lehet a biztonsági réseken való behatolásra, onnantól pedig csak egy lépés, hogy az adathalászok módosítani tudják a felhasználó adatait.

A BKK a T-Systemhez irányította az Indexet az ügyben, annyit viszont jeleztek, hogy várják a felhasználók tapasztalatait a szolgáltatás működéséről és igyekeznek azokat beépíteni az újabb verziókba.

Nem ez az első probléma az új e-jegyrendszerrel, amely az első tapasztalatok szerint egyszerű módszerekkel is kijátszható. (Index)