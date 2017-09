Jimmy Carter 44 éve ezen a napon számolt be ufóészleléséről

Jimmy Carter 6,5 évvel az ufóészlelés és 2,5 évvel az ufóészlelés-jelentés után, 1976 májusában, az elnökjelölti kampánya idején. Fotó: Arnie Sachs/dpa Picture-Alliance/AFP

1973. szeptember 20-án különös levelet érkeztetett a Nemzetközi Ufóhivatal nevű, Oklahoma City központú kereskedelmi vállalkozás. Nem annyira tartalma, mint feladója miatt volt érdekes a levél, ami saját formanyomtatványuk kitöltött változata volt. A nyomtatványt a keltezés szerint 1973. szeptember 18-án, ma pontosan 44 éve Jimmy Carter, Georgia állam kormányzója, az Egyesült Államok jövendőbeli elnöke töltötte ki és hitelesítette aláírásával.

Név: Jimmy Carter



Cím: Állami Kapitólium, Atlanta



Foglalkozás: Kormányzó



áll az észlelési riport legelején. A jelentésből magából kiderül, hogy bár Carter valamiért 1973 őszéig várt a beszámolójával, valójában már 1969 őszén látta az ufót. Hogy pontosan mikor, az sajnos nem derül ki a nyomtatványról. Dátumként csak 1969 októbere van megadva, bár rejtélyes módon Carter az észlelés pontos idejét, este negyed nyolcat már feltüntette. Persze erre tán azért emlékezett, mert leírása alapján "nem sokkal sötétedés után" észlelt ufót, amely a méretét, fényességét és színét is változtatva villogott, és egy ideig lebegett is.

Részlet Jimmy Carter saját kézzel írt ufóészlelési beszámolójából. Fotó: Nicap.org

Carter kézírása (.pdf) elég olvashatatlan, de szerencsére a dokumentumnak létezik nyomtatott átirata (.pdf) is. Ebből kiderül, hogy az ufó a távolból közelített Carter és társai felé, majd meg-megállva néha eltávolodott, néha pedig visszatért. Közben színe kékről pirosra változott.

A New York Times reggeli hírlevele szerint annak idején nem volt annyira szokatlan, hogy akár egy később az elnökséget is megpályázó - és elnyerő - politikus ufóészlelésről számoljon be, és ezt ne érezze cikinek. Akkoriban a Gallup felmérése szerint az amerikaiak többsége, 51 százaléka hitt az ufókban.

Carter nemrég a CNN adásában is felidézte az ufóészlelését, mint mondta, az még földimogyorófarmer korszakában történt. Mint mondta, a repülő tárgy számukra azonosítatlan, tehát ufó volt, bár ő maga nem hisz az űrlényekben.