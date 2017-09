Mozgások az Orbán-vállalkozásoknál: ifjabb Orbán Győző kiszállt az új cégéből, az apja pedig feltűnt két másikban

Sűrű hetek vannak Orbán Viktor apja és testvérei mögött a vállalkozásaikat tekintve. Augusztus elején jelent meg a hír, hogy a miniszterelnök egyik testvére, ifjabb Orbán Győző új céget alapított szlovákiai és csehországi vállalkozók által tulajdonolt társasággal közösen.

A cégnyilvántartásban hétfőn megjelent iratok szerint azonban ifjabb Orbán Győző már ki is szállt az Organic 4 Agro Kft. nevű cégből. A cégbíróságra benyújtott dokumentumok szerint a miniszterelnök testvére Peter Klinckónak adta el 15 százalékos üzletrészét, aki a cég ügyvezetője és résztulajdonosa.

Az nem derül ki az iratokból, hogy ifjabb Orbán Győző miért szállt ki ilyen gyorsan a vállalkozásból.

Az Organic 4 Agro Kft.-nek ugyanakkor nem szakad meg teljesen a kapcsolata az Orbán családdal. A cég székhelye továbbra is azon a hahóti ingatlanon van, amely Orbánék egyik cégének tulajdona.

Más változás is történt a közelmúltban az Orbán család cégeinél. A miniszterelnök apja, idősebb Orbán Győző megjelent két olyan vállalkozás vezetőségében, amelyek tulajdonosa legkisebb fia, Orbán Áron. Az egyik a szállítmányozással foglalkozó Nehéz Kő Kft., a másik pedig a tavaly év végén alapított NAKK Nemzetközi Alapanyag és Késztermék Kereskedelmi Zrt.

Orbán Áron a Nehéz Kőben megtartotta az ügyvezetői posztját, de most már apjával és egy Bihari Lajos nevű férfivel közösen irányítják a céget. A NAKK Zrt. vezetőségéből azonban kikerült, a céget most már idősebb Orbán Győző és az egyik kisebbségi tulajdonos, Vargha Viktor László, valamint az ebben a társaságban is feltűnő Bihari Lajos vezeti.

A cégbírósági iratokból nem derül ki, miért történtek ezek a változások a cégeknél. A NAKK esetében annyi kiolvasható az iratokból, hogy idősebb Orbán Győző feltűnésével együtt hoztak takarékossági intézkedéseket. Megszüntették például a felügyelőbizottsági tagok díjazását.

A Direkt36 az elmúlt hónapokban több cikkben is beszámolt arról, hogy az Orbán család egyes cégei több állami beruházáson is dolgoztak. Köztük volt a közelmúlt változásaiban érintett Nehéz Kő Kft. is. Az Orbán család egyik cégénél írásban érdeklődtünk a közelmúlt változásairól, ha válaszolnak, akkor azzal frissíteni fogjuk a cikket.

A cégnyilvántartási adatokhoz az Opten szolgáltatását használtuk.