Hatalmas magyar sikerek marhaszegyben és lecsós rétesben

„A legrangosabb kategóriában, a mindenkori versenyek legnagyobb kihívását jelentő marhaszegyben (brisket) a Nyárspolgár BBQ csapat – Adorjányi Máriusz, Kondákor Bálint, Németh Levente – lett az első, és ezzel barbecue-történelmet írtak. Összetettben is az előkelő ötödik helyre kerültek” – írja a Bűvös Szakács a hétvégi Slovenia BBQ Open verseny eredményéről.

A szaklap kiemeli, hogy a szlovéniai vetélkedőt a világ legnagyobb barbecueversenyeinek házigazdája, a Kansas City Barbeque Society (KCBS) szervezte. Amerikában, a bbq hazájában nagyon nagy hagyománya és presztizse van az ilyen versenyeknek, nagyon komoly, sokszor millió dolláros pénzdíjakért is küzdenek. A tévés közvetítések is egyre népszerűbbek, szinte profi versenysporttá vált az USA-ban a bbq. Az utóbbi években Európában is egyre többen versenyeznek, ezért is vált aktívvá a kontinensen az amerikai szervezőcég.

A KCBS versenyein idén először magyar csapatok is indulnak. Az eredmény azért is jelentős, mert itthon még alig-alig akad tapasztalt bbqversenyző. Szlovéniában jól szerepelt a Közel a Tűzhöz nevet viselő magyar csapat is, amelyet direkt a KCBS versenyeire hoztak létre hazai bbq-rajongók. Ez a csapat is elcsípett egy első helyet, mégpedig a mystery box kategóriában. (Ez a „meglepetés” kategória, tehát nem a bbq-klasszikusokat, marhaszegyet, sertésoldalast kell készíteni, hanem a versenyzők fantáziájára van bízva, mit alkotnak, de a használható technikák – praktikusan BBQ-smoker – adottak, illetve megadnak a helyszínen egy alapanyagot is, amit föl kell használni. Ez most egy szlovén kolbászspecialitás volt.) A magyar csapat lecsós rétest készített, azzal nyert.

A legnagyobb hazai bbq-verseny alig egy hónap múlva lesz, Tállyán; ez hivatalos KCBS-pontszerző verseny, amelynek a győztese indulhat a Jack Daniels által rendezendő 2018-as világbajnokságon.

A Nyárspolgár a magyar BBQ-forradalom egyik zászlóvivője, központi figurája Adorjányi Máriusz, aki a hazai grilleszköz- és BBQ-bizniszben is komoly szereplő, saját fejlesztésű szekrénysmokereit sok hazai étterem használja, és fogy az exportpiacokon is. Korábban meg is néztük, hogy készítik a sütőiket: