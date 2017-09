Az EU szerint nincs szükség az iráni atomalku felmondására

Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az európai védelmi miniszterek tallinni csúcstalálkozóján 2017. szeptember 17-én. Fotó: RAIGO PAJULA/AFP

Nincs szükség az Iránnal két éve kötött nukleáris megállapodás újratárgyalására, jelentette ki az ENSZ közgyűlésén New Yorkban tartózkodó Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Irán és a megállapodást aláíró hat nagyhatalom képviselőinek szerdai találkozója után. Ennél is lényegibb volt, hogy Mogherini tájékoztatása szerint a tárgyaláson résztvevők, így az Egyesült Államok is mind egyetéretttek abban, hogy Irán eddig végrehajtotta a megállapodásban foglaltakat.

Ez utóbbi azért nagyon fontos, mert az amerikai törvényhozás döntése alapján az amerikai elnöknek újra és újra meg kell hosszabbítania a megállapodás érvényességét, ennek pedig feltétele, hogy megállapításai szerint Irán betartsa az abban foglaltakat. Az elmúlt hetekben több jel is arra utalt, hogy Donald Trump vonakodik ettől, most viszont külügyminisztere, Rex Tillerson is azt állítja, hogy Irán betartja a megállapodást.

Trump szerdán azt nyilatkozta, hogy meghozta a döntését a megállapodásról, de nem árulta el, hogy mire jutott.

Az biztos, hogy a megállapodásban érintett többi hatalom nem lelkesedik az alku felmondásáért. Mogherini szerint "van már egy fenyegető nukleáris válságunk. Határozottan nincs szükségünk arra, hogy egy másikba is belemenjünk".

Trumpnak október 15-ig kell újra jóváhagynia az atomalkut, ha ezt nem tenné meg, az amerikai törvényhozásnak december közepéig kéne döntenie az alku részeként felfüggesztett szankciók újbóli bevezetéséről. (Via MTI)