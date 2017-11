Pintér Attila ajnározta a saját csapatát gyalázó, rasszista szurkolótábort

Pintér Attila, a Puskás Akadémia mestere egy héten belül kétszer is foglalkozott - saját híján - az ellenfél szurkolótáborával. Egy hete a Diósgyőr játszott Felcsúton, a Puskás Akadémia egy hosszú negatív sorozatot megszakítva legyőzte a borsodiakat. A meccs után Pintér ragyogónak nevezte a legyőzött ellenfelet és a szurkolótáborát is:

Ami abból a szempontból mindenképpen érthető, hogy a Puskás Akadémiának saját tábora nincs, és ha megjelenik pár száz vendégszurkoló, akkor azok már hangulatot teremtenek a Pancho Arénában.

De eddig nem dicsérte meg őket Pintér. Most kivételt tett, ami különösen érthetetlen úgy, hogy az edző éppen azt a szurkolótábort ajnározta, aminek a botrányos felcsúti viselkedése miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága büntetést szabott ki a Diósgyőrre.

A diósgyőri tábor a Pancho Arénában Fotó: pfla.hu

Az indoklás szerint "a Puskás-Diósgyőr mérkőzéssel kapcsolatban a Diósgyőrt, mint visszaesőt szurkolóinak pirotechnikai eszköz beviteléért, használatáért és játéktérre dobásáért, szurkolóinak másokat megbotránkoztató magatartásáért (a játékvezető, más sportszervezet és az ellenfél szidalmazása), szurkolóinak becsmérlő, hátrányosan megkülönböztető, rasszista magatartásáért („huhogás”) 500.000 Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezi”.

Vagyis a felcsútiakat a saját stadionjukban olyan hévvel gyalázták a diósgyőri szurkolók és majomhangot utánozva fogadták a meccs utolsó negyedórjában a Puskás színeiben pályára lépő afrikai játékost, Diallót ami az MLSZ-nél kiverte a biztosítékot. Más edző ilyenkor kikéri magának a játákosát ért rasszista megnyilvánulást. A Fradi 1995-ös Bajnokok Ligájás szereplését sokáig kísérte, hogy az Ajax ellen huhogtak a szurkolók, Louis van Gaal majdnem lehívta a játékosait a pályáról, a sajtótájékoztató pedig felháborodott a történteken.

Pintér viszont ragyogónak minősítette a diósgyőri tábort.

Így elképzelni is nehéz, mi válthatta ki Pintérben most szombaton, egy héttel később, azt a kifakadást, amiben kulturálatlannak minősítette a balmazújvárosi szurkolókat. Az egész stadionban mindössze 714 néző volt, ha a huhogást nem is, akár a suttogást is meghallhatta a mester: