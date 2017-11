Sebestyén Balázs: Stohl Andrásnak csak a pénz számít és semmi más. Van olyan helyzet, amire tudni kell nemet mondani

Stohl András nagyon sokat köszönhet az RTL-nek, "ez a csatorna kitartott mellette még akkor is, amikor ő súlyos autóbalesetet okozott, sőt még akkor is, amikor börtönben ült. Sokáig fogta a kezét, lehetőséget adott neki és rehabilitálta a Válótársak egyik főszerepével," mondta Sebestyén Balázs a SorozatWikinek adott interjújában. Szerinte nem is azzal van a baj, hogy csatornát váltott kollégája, hanem, hogy elvállalta annak a műsornak a vezetését, amit a Tv2 csak azért kezdett el gyártani, hogy "megszívassa az RTL-t."

"Már csak becsületből sem teszek ilyet! Úgy néz ki, Stohl Andrásnak csak a pénz számít és semmi más. Van olyan helyzet, amire tudni kell nemet mondani és sokan mások azt mondanák, hogy erre nem vagyok hajlandó. Vezesse a műsort Tilla, Claudia vagy Majka, de én már csak a régi idők miatt is vagyok annyira lojális a egykori munkaadómhoz, hogy ezt nem csinálom meg velük,"

mondta Sebestyén.

Arról, hogy a Rádió1 nem engedte el őket a "Celeb vagyok ments ki innen!" RTL Klubos műsorhoz, Sebestyén elmondta, hogy

"nem volt ez túl elegáns lépés, hogy nem engedtek el minket, mi viszont szeretünk annyira rádiózni, hogy ezt el tudtuk fogadni."

Az Andy Vajna tulajdonában álló rádióadóról kijelentette: