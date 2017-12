Havas: Deutsch megint be volt baszva, vagy lehet, hogy keverte az anyagot a piával

Havas Henrik interjút adott a jobbikos N1TV-nek abból az alkalomból, hogy megjelent a Vona Gáborról szóló könyve. A könyv miatt már megkapta a magáét Deutsch Tamás fideszes EP-képviselőtől, aki azt írta:

„Havas “Tanárúr” Henrik: Horn Gyula hóna alól Vona Gábor segge lyukáig - egy nagyon haladó liberális éttermiségi szigorúan értékalapú útja a posztkomcsiktól a szalonnáci néppártosodásig. Ennyi.”



A műsorban rákérdeznek erre Havasnál, aki azt mondja:

„Megint be volt baszva szerintem. Lehet, hogy keverte az anyagot a piával, abszolút benne van. A Deutsch azért ennyire általában nem hülye.”



Beszél arról is, hogy Vona szerinte rejtvény, amit nem biztos, hogy meg tudott fejteni, és arról is, hogy bármit is mondanak a kritikusai, szerinte nem legitimálja ezzel a könyvvel Vonát.

Az átalakuló médiaviszonyok rajongóinak pedig azt a részt ajánljuk, amikor Kisberk Szabolcs, az N1TV riportere rákérdez Havasnál arra, hogy nem tart-e a Fidesz-média támadásaitól.

Havas erre elmondja, hogy nem, és azon már egyébként is túlvan, mert pár évvel korábban már rászálltak.

„Akkor még maga is benne volt ebben a buliban, mint Hír tévés”

- mondja a volt célpontos Kisberknek, aki mindezt szó nélkül fogadja.