A jó szülő boldog?

Magyarországon minden második házasság válással végződik, és ebben az adatban az együttélések statisztikája nem is szerepel. Az esetek kétharmadában a gyerekek édesanyjukkal élnek tovább, a megosztott elhelyezés úgy tűnik, hazánkban még nem bevett szokás.



Az elképesztő magas válási számokból is adódik, hogy elvált szülőként párt keresni ma már teljesen természetes, az újrakezdésre pedig mindig van esély. Az első, kifejezetten egyedülálló szülők igényeire szabott társkereséső, a Padaam.com felméréséből* kiderült: a nők és férfiak 90%-a számára ilyenkor az a legfontosabb, hogy az új párjukkal ne kövessék el korábbi hibáikat.

De vajon sima vagy rögös út vezet az új boldogsághoz?

Kihívások a társkeresésben

Az előző kapcsolat tanulságait levonva sokan újra belevetnék magukat a párkeresésbe. Ám a többség számára mégsem megy ez olyan könnyen, ugyanis egy egyedülálló szülő számára nem kis nehézséget

jelent, hogy a korban hozzájuk illő emberek nagy része foglalt és a gyerekek miatt rugalmatlan az időbeosztásuk.



A Padaam felméréséből az is kiderült, hogy nagyban segíti az ismerkedést és növeli a randi esélyét, ha a másik fél számára sem ismeretlenek a gyerekneveléssel járó kötelezettségek, sajátosságok. Arra a kérdésre, hogy miért keresnek új párt, a nőknek és a férfiaknak is több mint fele azt válaszolta, hogy egy megbízható társ reményében. További 40% az igazit szeretné megtalálni, futó kalandok után csak 7% kutat. A felmérés egy fontos kérdésben rácáfolt az előítéletekre, ugyanis elenyésző azoknak az aránya, akik kifejezetten azért vágnak bele újra a párkeresésbe, mert új apukát vagy anyukát szeretnének találni gyerekeik számára.



Kapcsolat új alapokon



Vajon az újrakezdés egyúttal azt is jelenti, hogy hátat fordítunk a múltnak? A kutatás szerint egyáltalán nem. Az egyedülálló szülők nagy része teljesen természetesnek tartja, hogy új családot alapítson, a felmérésben részt vevők harmada azt is el tudja képzelni, hogy közös gyereket is vállal az új társsal. De sokan élnek tovább patchwork családként. Attól, hogy a gyerekek és az új pár esetleg nem fogadják majd el egymást csak nagyon kevesen tartanak.



Van tehát élet a veszekedésen, a szétköltözésen és a váláson túl, akkor is, ha egy ideig egyedülálló szülőként kell folytatnod. A Padaam.com pedig abban segít, hogy gyerekes újrakezdőként is teljes, boldog életet élhess.

*A felmérés a Padaam.com megbízásából készült 509 fő részvételével online panelen lekérdezve, 2017 novemberében. A kitöltők mindannyian egyedülálló szülők, és épp párt keresnek.