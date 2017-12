Úgy kapott papíron 12 százalékos béremelést a magyar egészségügyi dolgozók jó része, hogy nem vihetnek haza több pénzt

Most kapták meg az egészségügyi dolgozók az első fizetésüket azóta, hogy megtörtént a kormány által bejelentett 12 százalékos béremelés. Jó részük alaposan meglepődött, mert nem vihetnek haza több pénzt.

Egy műtőssegéd fizetési papírja. Eddig hazavihetett 161 ezer forintot. A 12 százalékos béremelés után ugyanennyit.

Hogyan lehetséges ez?



Korábban az egészségügyben bevezettek egy garantált bérminimumot. Ekkor tényleg több pénzt vihettek haza, mert olyan alacsony volt a fizetésük, hogy pusztán azzal, hogy például az egészségügyben szakképesítéssel dolgozók fizetését a szakmunkások bérminimumához igazították, már sokkal többet kerestek. Ezek azért még mindig nem óriási pénzek, szakképesítéssel dolgozóknál 161 ezer forint.

De már itt is volt egy trükk. Mert nem egyszerűen felemelték az illetményüket, hanem kiegészítést kaptak, amivel kipótolták az illetményük és a fizetésüket messze meghaladó garantált bérminimum közötti rést.

És most jött a még nagyobb trükk. A kormány által most bejelentett 12 százalékos béremelésnél emelték ugyan az illetményeket, de ez sok esetben még így sem éri el a bérminimumot. Így aztán papíron annyi történik, hogy az állam továbbra is kipótolja az illetményeket, csak most már kisebb mértékben, mint eddig. Így aztán azok az egészségügyi dolgozók, akiknek a fizetése még így sem éri el a bérminimumot, pont ugyanannyit visznek haza decemberben is, mint novemberben.

Egy másik példa, de a végeredmény ugyanaz, mint az előzőnél. Papíron az illetmény nő, a bérkiegészítés csökken. De a kézhez vett pénz marad 161 ezer forint.

Beszéltünk egy műtőssegéddel, aki szerint az illeményemelés bejelentése arra volt jó, hogy az emberek azt gondolják, hogy a kormány rendezte az egészségügyben dolgozók fizetését, mit panaszkodnak ezek után. Neki volt olyan kollégája, aki 40 év munka után kapott most végül 7000 forintos fizetésemelést. 20 éves munkával viszont maradt a 161 ezer forint. Volt már, aki megunta, a Praktikerben eladóként többet keres, mint az egészségügyben korábban mindenféle ügyeleti kiegészítésekkel.

A kormány jövő évre is ígért egy 8 százalékos fizetésemelést, szintén novembertől. A műtőssegéd fizetése még akkor sem lesz annyi, hogy többet vigyen majd haza. Mert a bérminimum még mindig az illemtménye felett lesz, csak papíron átrendezik az pénzét.