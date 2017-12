Miskolc polgármesterének karácsonyi köszöntője: 2018-ban döntenünk kell, a békétlenség útjára lépünk, vagy a biztonságos hétköznapokat választjuk

Miskolc fideszes polgármestere nem tétlenkedik. Kriza Ákos december elején jelentette be: nem kívánatos a megyeszékhelyen a Nyílt Társadalom Alapítvány. Tette ezt úgy, hogy a "Soros-hálózatban" fel sem merült, hogy Miskolcon is támogatna programokat. Most pedig élt a lehetőséggel, és karácsonyi videóüzenetéből sem hagyta ki a riogatást. Kedves miskolciak, karácsony üzenete, szeretet, béke, családi tűzhely, majd a szokásos szólamok után Kriza kijelenti

"mai világunkban pedig nagy szükség van a reményre, (..) keresztény világunk rövid időn belül veszélybe kerül."

"Szálljunk magunkba, és bizony értékeljük szerénynek tűnő, de mégis békés, biztonságos világunkat," biztat a polgármester. Majd a lényegre tér: