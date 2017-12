Váratlanul csodálatos tweetben figyelmeztet a rendőrség arra, hogy a kutyák szenvednek a petárdázástól

Nem tudtuk nem észrevenni, milyen csodálatos metamorfózison esett át mostanában a rendőrség Twittere - a police.hu fénykorára emlékeztető tweeteket nyomnak, emojival, retweetekkel, mindennel, ami kell. Nehéz is volt nem beszámolni minden kiemelkedő alkotásról, ami ezen a felületen megjelent, most viszont már tényleg nem maradhatunk csendben. A Police.hu Twitterén páratlanul klassz rajzokon hívják fel arra a felelős állampolgár figyelmét, hogy igaz, hogy egy jól képzett rendőrkutya a füle botját sem mozgatja a robbanások hangjaira, de a legtöbb kutya nem így van vele. Nem is ragozom tovább, íme!